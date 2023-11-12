الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مزق حجاب عاملة بريد ولكمها... جريمة كراهية في هذا البلد وهذا مصير المعتدي!
منوعات
2023-11-12 | 16:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مزق حجاب عاملة بريد ولكمها... جريمة كراهية في هذا البلد وهذا مصير المعتدي!
مزق حجاب عاملة بريد ولكمها... جريمة كراهية في هذا البلد وهذا مصير المعتدي!
يواجه رجل من فلوريدا اتهامات بارتكاب جرائم كراهية بزعم خلع حجاب موظفة بريد، والاعتداء عليها جسديًا، والإشارة إلى إطلاق النار عليها بيده، وفقًا لتقارير متعددة.
وتظهر سجلات السجن أن كينيث جيروم بينكني اعتقل في 24 تشرين الأول، وهو نفس يوم الحادث المزعوم. وكان بينكني، 47 عاماً، على دراجته عندما مر بالقرب من موظفة خدمة البريد الأميركية "وجعل يده على شكل سلاح ناري، وقام بحركة إطلاق النار"، ثم أطلق عليها أسماء مهينة وطلب منها "العودة إلى بلدها"، وفقًا لشهادة الاعتقال التي حصلت عليها Local 10 وCNN.
وتظهر سجلات المحكمة أنه يواجه تهمة الضرب وتهمتين تتعلقان بـ "التحيز في أدلة الجنايات"، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وحاولت المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها علنًا، في البداية أن تضحك عندما قام بينكني بحركة إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته Local 10 وCNN وNBC Miami. ثم اقترب منها ولكمها وصفعها على وجهها، مما أدى إلى نزيف من فمها.
وذكرت المنافذ أنها حاولت العودة إلى الشاحنة لكن بينكني سحب ساقها وحررت نفسها بتمزيق قميصه. وعندما هددت بالاتصال بالشرطة، قال إنه سيفعل ذلك أيضًا.
وأمر القاضي بينكني بالخضوع لتقييم صحته العقلية، وفقًا لوثائق المحكمة.
ويأتي الهجوم المزعوم في وقت تتزايد فيه جرائم الكراهية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، وفقا لمعلومات من وزارة الأمن الداخلي، التي تشير إلى ارتفاع أعداد جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين واليهود، وفقا لتقارير ABC News.
وردا على هذه الاتهامات، قال فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في فلوريدا إنهم "يرحبون" باتهامات جرائم الكراهية.
وقالت المنظمة في بيانها: "سوف نتأكد من متابعة هذه القضية وأي قضية أخرى لضمان محاكمتهم إلى أقصى حد لردع الآخرين عن الانخراط في هذا السلوك الإجرامي المعادي للمجتمع الذي يستهدف أي شخص، بغض النظر عن عرقه أو دينه". تصريح.
ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت بينكني قد قدمت التماسًا.
آخر الأخبار
منوعات
عاملة
ولكمها...
جريمة
كراهية
البلد
المعتدي!
التالي
كتلة سوداء لزجة مرعبة ظهرت تحت ألواح أرضية منزل صديقتها... والنتيجة مخيفة؟! (صور)
والدان يختاران ملابس جنازة ابنتهما...بهذه الطريقة المأساوية رحلت المراهقة في عيدها الثامن عشر!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-03
الميكانيكي يخدّر و"دكتور فؤاد" يجري الجراحة... قصة مرعبة لاستئصال الكلى وبيعها للأثرياء بهذا البلد وهذا مصير العصابة!
منوعات
2023-10-03
الميكانيكي يخدّر و"دكتور فؤاد" يجري الجراحة... قصة مرعبة لاستئصال الكلى وبيعها للأثرياء بهذا البلد وهذا مصير العصابة!
0
منوعات
2023-09-01
كبلته بشريط لاصق وعاملته بوحشية وتركته بلا غذاء... يوتيوبر شهيرة متهمة بإساءة معاملة طفلها وهذا مصيرها!
منوعات
2023-09-01
كبلته بشريط لاصق وعاملته بوحشية وتركته بلا غذاء... يوتيوبر شهيرة متهمة بإساءة معاملة طفلها وهذا مصيرها!
0
أمن وقضاء
2023-11-09
نفّذ أكثر من ١٥ عملية سرقة دراجة آلية في صيدا ومحيطها... هويّته كُشفت وهذا مصيره
أمن وقضاء
2023-11-09
نفّذ أكثر من ١٥ عملية سرقة دراجة آلية في صيدا ومحيطها... هويّته كُشفت وهذا مصيره
0
منوعات
2023-11-07
وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
منوعات
2023-11-07
وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:08
ثوران بركاني محتمل يهدد مدينة إيسلندية بالدمار
منوعات
04:08
ثوران بركاني محتمل يهدد مدينة إيسلندية بالدمار
0
منوعات
04:04
بعد انتاجهما عملا عن تجنيد نساء في صفوف داعش... روسيا "تستهدف" كاتبتين مسرحيتين!
منوعات
04:04
بعد انتاجهما عملا عن تجنيد نساء في صفوف داعش... روسيا "تستهدف" كاتبتين مسرحيتين!
0
منوعات
03:30
بعد ظهورها دون حمالة صدر... هيلين فلاناغان تكشف عن شعورها بالخجل! (صور)
منوعات
03:30
بعد ظهورها دون حمالة صدر... هيلين فلاناغان تكشف عن شعورها بالخجل! (صور)
0
منوعات
03:20
عانت من حالة خلقية نادرة... ابنة العامين تصارع بشجاعة من أجل الحياة وهذه قصتها!
منوعات
03:20
عانت من حالة خلقية نادرة... ابنة العامين تصارع بشجاعة من أجل الحياة وهذه قصتها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
0
آخر الأخبار
2023-11-12
المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: الإحتلال الإسرائيلي قصف كل المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي
آخر الأخبار
2023-11-12
المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: الإحتلال الإسرائيلي قصف كل المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي
0
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
0
أخبار دولية
17:54
الولايات المتحدة تستهدف مواقع مرتبطة بإيران في سوريا
أخبار دولية
17:54
الولايات المتحدة تستهدف مواقع مرتبطة بإيران في سوريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
0
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
0
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من العربية الى العبرية حرب اسرائيلية لمحو الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من العربية الى العبرية حرب اسرائيلية لمحو الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشفيات غزة متروكة لمصيرها..
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشفيات غزة متروكة لمصيرها..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مزارعو صور يقطفون محصولهم تحت صوت الـMK
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مزارعو صور يقطفون محصولهم تحت صوت الـMK
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:43
مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط
أخبار دولية
11:43
مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط
2
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
4
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
5
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
6
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
7
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
8
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More