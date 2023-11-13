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كانت بطريقها إلى الولادة ولكن ما حصل مأساوي... "ودّعناهم على أمل أن يعودوا مع شخص جديد وانتهى الأمر برحيل 3 منهم!"

كانت بطريقها إلى الولادة ولكن ما حصل مأساوي... "ودّعناهم على أمل أن يعودوا مع شخص جديد وانتهى الأمر برحيل 3 منهم!"









وفي التفاصيل، توفيت معلمة التربية البدنية كارولين فييرا باليرمو، البالغة من العمر 26 عاماً، وطفلها الذي لم يولد بعد في الحادث الذي وقع في كاسيريس في البرازيل.



وذكرت "



ونُقلت كارولين إلى المستشفى حيث فقدت طفلها، قبل أن تموت بعد ساعات.



وكان زوجها معهم في السيارة أيضاً، وقد أصيب بصدمة خفيفة في الرأس وكسور.



وقالت ماريا جوليا باليرمو، ابنة عم كارولين، لوسائل الإعلام المحلية: "لقد دمرنا الجميع، ودّعنا الجميع على أمل أن يعودوا مع شخص آخر لعائلتنا، وانتهى الأمر بثلاثة منهم بالرحيل". لقيت امرأة حامل مصرعها إلى جانب والدتها في حادث سيارة بينما كانت في طريقها إلى المستشفى للولادة.وفي التفاصيل، توفيت معلمة التربية البدنية كارولين فييرا باليرمو، البالغة من العمر 26 عاماً، وطفلها الذي لم يولد بعد في الحادث الذي وقع في كاسيريس في البرازيل.وذكرت " ذا صن " أن السيارة التي كانت تستقلها كارولين اصطدمت بمركبة أخرى بعد أن فقدت السيطرة عليها في ظروف جوية سيئة، لتنقسم بعد ذلك إلى نصفين.ونُقلت كارولين إلى المستشفى حيث فقدت طفلها، قبل أن تموت بعد ساعات.وكان زوجها معهم في السيارة أيضاً، وقد أصيب بصدمة خفيفة في الرأس وكسور.وقالت ماريا جوليا باليرمو، ابنة عم كارولين، لوسائل الإعلام المحلية: "لقد دمرنا الجميع، ودّعنا الجميع على أمل أن يعودوا مع شخص آخر لعائلتنا، وانتهى الأمر بثلاثة منهم بالرحيل".