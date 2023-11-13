عانت من حالة خلقية نادرة... ابنة العامين تصارع بشجاعة من أجل الحياة وهذه قصتها!

عانت من حالة خلقية نادرة... ابنة العامين تصارع بشجاعة من أجل الحياة وهذه قصتها!



واجهت طفلة صغيرة، بالغة من العمر عامين، بشجاعة خمس عمليات جراحية كبرى في حياتها القصيرة بعد ولادتها بحالتها النادرة.



وفي التفاصيل، ولدت أريا فيوندا، وهي تعاني من تق المريء (OA) والناسور الرغامي المريئي (TOF)، وهي حالة خلقية نادرة تعني أنها غير قادرة على البلع.



وأوضحت والدة الطفلة: "عندما ولدت، كنت أتوقع أن أسمع صرخة كبيرة لكنها لم تفعل، ولم تكن تصدر الكثير من الضوضاء. لقد تعرضت لنزيف شديد حقًا، لذا كان كل اهتمامهم علي".



وأكملت قائلة: "كانت أمي معي عند الولادة وظلت تقول إن هناك خطأ ما في الطفل. وبعد 8 دقائق نظروا إلى إريا وركض الممرضون وأخذوها إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. وقد مرت ست ساعات قبل أن أراها مرة أخرى"، مضيفةً: "كانت على جهاز التنفس الصناعي وموصولة بالعديد من الأجهزة. وقيل لي إنها تعاني من رتق المريء والقصبة الهوائية وحالات خلقية نادرة أخرى".



وعلى مدى العامين الماضيين، كانت الأم تعيش في خوف من أنها قد تفقد ابنتها.



ونقلت الطفلة الصغيرة إلى المستشفى مرات عدة، واضطرت عائلتها إلى القيام بإجراءات إنقاذ حياتها لإبقائها على قيد الحياة.



وخضعت إريا أيضًا للعديد من العمليات الجراحية الحاسمة، حدثت 2 منها خلال 24 ساعة من ولادتها، وقد انتهت بنجاح بفضل شجاعة الطفلة.