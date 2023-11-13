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29
o
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o
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o
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بعد ظهورها دون حمالة صدر... هيلين فلاناغان تكشف عن شعورها بالخجل! (صور)
منوعات
2023-11-13 | 03:30
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بعد ظهورها دون حمالة صدر... هيلين فلاناغان تكشف عن شعورها بالخجل! (صور)
بعد ظهورها دون حمالة صدر... هيلين فلاناغان تكشف عن شعورها بالخجل! (صور)
كشفت عارضة الأزياء هيلين فلاناغان أنها شعرت بالخجل بسبب ظهورها دون حمالة صدر في صورتها الأخيرة، وفقاً لصحيفة "
ذا صن
".
وظهرت فلاناغان في الصورة التي نشرتها، وهي مبتسمة وتقف وتقف في مطبخها مرتدية قميصًا أبيض قصير وجينز.
وكشفت لاحقاً أن صورتها دون حمالة صدر جعلتها تشعر بالخجل الشديد، خاصة بعد تعليقات المتابعين التي انتقدتها.
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