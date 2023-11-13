الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"توقفت عن التنفس ثم بدأت من جديد"... لهذا السبب: وقف علاج طفلة مصابة بمرض مستعص!

منوعات
2023-11-13 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;توقفت عن التنفس ثم بدأت من جديد&quot;... لهذا السبب: وقف علاج طفلة مصابة بمرض مستعص!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"توقفت عن التنفس ثم بدأت من جديد"... لهذا السبب: وقف علاج طفلة مصابة بمرض مستعص!

"توقفت عن التنفس ثم بدأت من جديد"... لهذا السبب: وقف علاج طفلة مصابة بمرض مستعص!

أوقف الأطباء العلاج الذي كانوا يوفرونه لإبقاء الطفلة البريطانية إندي غريغوري المصابة بمرض عضال، على قيد الحياة، بعد معركة بين والديها ومقدمي الرعاية لها، وفق ما أعلنت الأحد مجموعة "كريستيان كونسيرن" التي تدعم الزوجين.

وقالت المجموعة المسيحية في بيان إن رعاية الطفلة الصغيرة البالغة 8 أشهر "توقفت بعد قرار محكمة الاستئناف الجمعة".

وخاض والدا الطفلة إندي غريغوري معركة استمرت أشهراً ضد الأطباء البريطانيين الذين أوصوا بوقف الرعاية المقدّمة لإبقاء طفلتهما على قيد الحياة والتي تعاني مرض الميتوكوندريا المستعصي.

وادعى الأطباء في مستشفى نوتنغهام حيث كانت تُعالج الطفلة، أن إطالة العلاج كانت من دون جدوى ومن شأنها زيادة أوجاعها، وهو ما عارضه الوالدان دين غريغوري وكلير ستانيفورث.

وقررت المحكمة خلال جلسة الاستماع النهائية الجمعة، أن إنهاء الرعاية يجب أن يتم في منشأة طبية وليس في منزل الوالدين كما كانا يطالبان.

وأفادت مجموعة "كريستيان كونسيرن" أنّ "إندي نُقلت من المستشفى بسيارة إسعاف بمرافقة أمنية" إلى منشأة علاجية، مشيرة إلى أنها "توقفت عن التنفس الليلة الماضية، ثم بدأت (التنفس) من جديد".

واتخذت القضية منحى دبلوماسيا مع التدخل المباشر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي يروج حزبها اليميني المتطرف للقيم العائلية الكاثوليكية التقليدية، لمنح الجنسية الإيطالية للطفلة في اللحظات الأخيرة.

لكن قاضي المحكمة العليا الإنكليزية قضى الأربعاء بأن تدخل روما لم يغير شيئا في القرارات السابقة.

ولا يوجد علاج للميتوكوندريا، وهي أمراض وراثية تمنع خلايا الجسم من إنتاج الطاقة.

وأشار ماتيو بروني، الناطق باسم الفاتيكان الذي عرض مستشفاه مواصلة علاج الطفلة، السبت إلى أن البابا فرنسيس يدعم "عائلة إندي غريغوري الصغيرة (...) ويصلي من أجلهم ومن أجلها".

آخر الأخبار

منوعات

التنفس

جديد"...

السبب:

مصابة

مستعص!

LBCI التالي
كانت بطريقها إلى الولادة ولكن ما حصل مأساوي... "ودّعناهم على أمل أن يعودوا مع شخص جديد وانتهى الأمر برحيل 3 منهم!"
مزق حجاب عاملة بريد ولكمها... جريمة كراهية في هذا البلد وهذا مصير المعتدي!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-09-25

مشكلة في الـ "آيفون" الجديد...لهذا السبب يتغير لونه!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-17

إطلاق اسم "هاريسون فورد" على نوع جديد من الأفاعي... لهذا السبب!

LBCI
اخبار البرامج
2023-11-08

"الوحدة أمر من القهوة وفكرت بالانتحار 3 مرات"... جورجيت صايغ: لهذا السبب لم أتزوج وأنا متصالحة مع الموت (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-08

اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة" حول زيارته إلى روما: الزيارة لها أبعاد إنسانية وليس سياسية وبدءًا من 3 آذار بدأت مرحلة جديدة من حياتي السياسية ودوري لم ينته بعد وأتمتع بمصداقية كبيرة ولا أحد يستطيع أن يرسم دوري بل أنا من أرسم خططي للمستقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:08

تزوجت من طليقها مرة ثانية بعد 16 عاما... قصة حبّ غريبة شبيهة بالأفلام! (صور)

LBCI
منوعات
11:02

ربة منزل تتقاضى مبلغاً أسبوعياً من زوجها... وهذه نظرتها للـ"نسوية"!

LBCI
منوعات
05:00

"كلما كبرت المدينة شعرت بالوحدة أكثر"... في هذا البلد: مدينة تحضّ سكانها على تبادل التحية والسبب؟

LBCI
منوعات
04:44

النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:52

كارلا حداد في أحدث ظهور مع طوني أبو جودة... ما السبب؟

LBCI
آخر الأخبار
08:52

ملك الأردن: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

LBCI
منوعات
02:16

كانت بطريقها إلى الولادة ولكن ما حصل مأساوي... "ودّعناهم على أمل أن يعودوا مع شخص جديد وانتهى الأمر برحيل 3 منهم!"

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 13-11-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية

LBCI
أخبار لبنان
08:09

لقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط... اتفاق على تعزيز العلاقة بين التيار والاشتراكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

آخر التطورات الميدانية جنوبا

LBCI
أخبار لبنان
04:29

ماذا قال غسان حاصباني للـLBCI عن لقاء قوى المعارضة وميقاتي أمس؟

LBCI
أخبار دولية
14:02

لماذا تسليم مصر ملف غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة

LBCI
أخبار دولية
13:52

حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية

LBCI
أخبار لبنان
13:44

وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:37

غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم

LBCI
خبر عاجل
07:08

غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟

LBCI
صحف اليوم
23:32

32 طائرة عسكرية حطّت في مطار بيروت وقاعدة حامات منذ بدء العدوان على غزة (الأخبار)

LBCI
منوعات
14:02

"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
04:13

كارول سماحة تصدم الجمهور بوجهها في صورها الجديدة... "لم نستطع التعرّف عليها"

LBCI
آخر الأخبار
16:53

أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:32

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الجبين وسقوط 6 قذائف على اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهة الجنوبية والغربية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More