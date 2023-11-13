تزوجت من طليقها مرة ثانية بعد 16 عاما... قصة حبّ غريبة شبيهة بالأفلام! (صور)

روت سيدة بريطانية قصة حبها مع زوجها الغريبة، الّتي بدأت بزواجهما ثم انفصالهما، ليعيدا إحياء علاقتهما بعد 16 عاما من الفراق.

وفي التفاصيل، كشفت مدربة اللياقة البدنية كارا ميتز، 49 عامًا، أن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة للزوجين، وذلك بعد الإدراك أنهما لا يزالا يحبان بعضهما البعض، بعد انفصال دام لـ16 عاما.

وقالت كارا أنها التقت مع لاري، 60 عاما، وهو مدير حسابات حاليا، لأول مرة في صالة الألعاب الرياضية في عام 1996، عندما كان عمرها 20 عامًا، وكانت مقتنعةً بأنه الشخص المناسب.

وكان لدى لاري ولدين يبلغان من العمر 6 أعوام و10 أعوام من زواجه السابق، إلا أن كارا كانت متأكدةً من أنها ستعشق أبناءه بقدر ما تعشقه.

وفي غضون أشهر قليلة حملت كارا بطفلتهما الأولى، وأنجبتها في كانون الأول عام 1997. وفي آب من العام التالي، تزوجا أمام 100 من أصدقائهما وعائلتهما.

وفي تشرين الأول من عام 1999، أنجبت كارا طفلتها الثانية، وكان من الصعب عليها أن تكون أمًا وزوجة أب. وفي هذا الوقت، كان لاري بعيدًا عن منزله بسبب وظيفته، وكانت كارا تواجه صعوبات في تربية الفتاتين بمفردها.

وفي آب 2001، قررت كارا إنهاء زواجها من لاري، الّذي كان حريصاً على الحصول على مساعدة محترفين في إنقاذ الزواج، إلا انها لم تكن مهتمة في ذلك.

وفي غضون أشهر على الطلاق، بدأت كارا تشعر بالندم سرًا على قرارها، ولكن لم تنقطع علاقتها مع لاري بل ظلت ودية. واعترفت كارا أنها كانت دائماً تشعر بالغيرة عند رؤيته مع حبيبته.

وفي عام 2017، أعلن لاري انفصاله عن حبيبته، وبدأت كارا في إعادة التواصل مع لاري أثناء رحلتها إلى ويلز في إنجلترا، حيث كانت تقوم بتقديم دروس الرقص. وشعرت أن التحدث معه كان "أمراً طبيعياً جداً".

ثم، في أوائل عام 2018، كانت تحكم في مسابقة بالقرب من منزل لاري وسألته إذا كان بإمكانها البقاء هناك لأن الرحلة كانت طويلة. وكان من الواضح أنهما لم يتخلصا من مشاعر الحب وقد تبادلا القبلات تلك الليلة.

وقالت كارا: "كان الأمر كما لو أن الـ 16 عامًا لم تحدث. أدركنا أننا ما زلنا في حالة حب وقال لاري إنه لم يتوقف أبدًا عن التفكير بي".

وفي أيلول من عام 2021، أقام كارا ولاري حفل زفاف في الجزء الخلفي من حديقة منزلهما بحضور 40 شخص من الأصدقاء والأقارب.

وتابعت كارا بالقول إنها تعلمت قبول الدعم من لاري، وقد شجعها على بدء تطبيقها الخاص Cara Fitness للنساء فوق سن الأربعين.

وقالت: "لم أكن لأتمكن من تحقيق النجاح لولا وجوده بجانبي".