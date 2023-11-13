طبيب يغادر غرفة العمليات بسبب كوب شاي... لن تصدقوا ما فعل!

خرج طبيب من غرفة العمليات في منتصف عملية جراحية، غاضبًا لأن زملائه لم يحضروا له كوبًا من الشاي.

وكان تيجرانغ بهالوي يجري جراحة "ربط البوق" أو منع الحمل الدائم لثماني نساء في مركز صحي في ناجبور، الهند، في 3 تشرين الثاني.

وبعد أن أجرى عملية جراحية لأربع من النساء، قام بتخدير الأربع الباقيات، ثم طلب من زملائه أن يعدوه كوبًا من الشاي.

ولكن عندما عاد الموظفون من دون كوب شاي، غادر الطبيب الغرفة فجأة دون استكمال العمليات الجراحية.

وعندما أبلغت إدارة المستشفى المسؤول الطبي بالمنطقة بالحادث، تم إرسال بديل لإنهاء العمليات الجراحية للنساء الأربع المتبقيات.

وذكرت قناة "إن دي تي في" أن إدارة المنطقة أمرت منذ ذلك الحين بإجراء تحقيق في ما حدث. وسيتم اتخاذ "الإجراء المناسب" ضد الدكتور بهالوي بناءً على النتائج.