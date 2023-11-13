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حوّل حياتها إلى جحيم... عنّفها جسدياً وأرسل فيديو إباحي لهما لوالدتها!
منوعات
2023-11-13 | 15:42
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حوّل حياتها إلى جحيم... عنّفها جسدياً وأرسل فيديو إباحي لهما لوالدتها!
تحدثت سيدة بريطانية بشجاعة عن تعرّضها للعنف الجسدي على يد حبيبها السابق، الّذي أصابها بجروحٍ بالغة، وأرسل مقطع فيديو لهما وهما يمارسان الجنس إلى والدتها.
وقالت جيسيكا سميث، 31 عامًا، من شرق يوركشاير، إن ديلان بيلاني، 27 عامًا، "دمر" حياتها بعدما جعلها تعيش الأمرين بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية علاقتهما.
وشاركت جيسيكا مع النساء الأخريات العلامات التحذيرية من العنف المنزلي بعد أن سُجن ديلان في آب من هذا العام، عقب اعترافه بالذنب في تصوير فيلم جنسي خاص بقصد التسبب في الأذى، والاعتداء بالضرب، وإلحاق أذى جسدي خطير والسرقة.
وفي التفاصيل، التقت جيسيكا بديلان في شباط 2022. في البداية، كان "ساحرًا"، لكن بعد ثلاثة أشهر تغير كلياً. ففي إحدى الليالي، بعد أن تشاجر الثنائي، سكب بيلاني الماء الساخن على جيسيكا، قبل أن يسحبها إلى الأرض ويركلها.
وقالت: "كنت أعيش في عذاب. في صباح اليوم التالي، عندما واجهته، قال إنه لا يستطيع تذكر ما حدث. كنت آمل فقط أن يكون ذلك لمرة واحدة".
حينها، أمر ديلان جيسيكا بحذف كلّ حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبدأ في عزلها عن عائلتها وأصدقائها.
لكن إساءة معاملة ديلان استمرت، ومع مرور الوقت، لاحظت والدة جيسيكا أن هناك خطأ ما. وقالت جيسيكا: "لقد أخبرت والدتي بكل شيء. لقد صدمت للغاية وحثتني على إبلاغ الشرطة عنه. وبعد يومين، كنت أتحدث معها عبر الهاتف عندما صرخت فجأة. أخبرتني أن ديلان أرسل لها مقطع فيديو لنا ونحن نمارس الجنس. لم يكن لدي أي فكرة أنه قام بتصويري. لقد شعرت بالخوف".
وبعد ذلك، اتصل ديلان بجيسيكا ليعتذر لها، لكنها أنهت علاقتهما. وأقرّت أنها لم تتمكن من مواجهة والدتها لأسابيع بسبب شعورها بالحرج الشديد.
وبعد مرور فترة، قررت جيسيكا أن تلتقي بديلان في حانة للتكلم عن علاقتهما وإقناعه بحذف الفيديو، إلا انه لم يقبل وشرب كمية كبيرة من الكحول وعاد إلى تعنيفها بطريقة عنيفة حيث أمسكها وجرّها على الطريق وكسر ذراعها. وبعد ذلك، أخذ منها مفتاح بيتها وفرّ هارباً، تاركاً جيسيكا على الطريق مع ألمٍ لا يوصف.
وأمضت جيسيكا خمسة أيام في المستشفى للتعافي. وقالت: "كنت مرعوبة من العودة الى المنزل، لذلك عندما خرجت من المستشفى انتقلت للعيش مع صديق. لقد كانت ذراعي اليمين مكسورة، لذلك لم أتمكن من فعل أي شيء لنفسي مثل الاستحمام وارتداء ملابسي".
وفي آب، حُكم على ديلان بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محكمة هال كراون. وقالت الشابة: "إن هذا الوقت لا يقارن بالألم الذي ألحقه بي. الآن، أصبح لدي ندبة سيئة ولا أستطيع القيام بالأشياء التي كنت أحبها، مثل السباحة. لقد دمر ديلان حياتي. اعتقدت دائمًا أنه سيتغير، لكنه لم يتغير أبدًا. أريد أن أشجع الناجين الآخرين على إيجاد الشجاعة لإنهاء العلاقة بمجرد أن يصبح الطرف الآخر مسيطرا."
وأضافت: "لكنني ناجية وأريده أن يعرف أنه لم يعد يخيفني".
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