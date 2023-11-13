ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!

اكتشفت سيدة بريطانية أن زوجها يقيم علاقة غرامية مع امرأة غيرها، إلا أن الصدمة وقعت عندما اتّضح أن والدتها هي العشيقة "المزعومة".

ووفق موقع " ذا صن " البريطاني، قالت كاثرين، وهي أم لطفلين: "استمرت علاقتهما لمدة أربعة أشهر تقريبًا قبل أن أقبض عليهما أخيرًا متلبسين".

وكشفت شقيقة كاثرين أن زوجها كان يمرّ على منزل العائلة في الليل لاصطحاب والدتها، وكانا يطلبان من المتواجدين في البيت عدم التفوه بكلمة.

وبعد اكتشاف الحقيقة المروعة، غادرت كاثرين المنزل على الفور مع طفليها.

ومن الغريب أن والدتها اعتبرت ذلك بمثابة دعوة للانتقال إلى منزل ابنتها والعيش مع والد أحفادها.

وخلصت كاثرين إلى أن زوجها "شعر بالملل" من والدتها في النهاية وطردها من المنزل. وقالت: "لقد عادت زاحفة إلى والدي الذي رحب بها بأذرع مفتوحة".

وتابعت: "حتى يومنا هذا، يتصرف والداي وكأن هذه العلاقة لم تحدث أبدًا. بالنسبة لهما، لم يكن الأمر ليحدث لو لم أكن "ابنة وزوجة فظيعة".

وشاركت كاثرين قصتها على تيك توك في سلسلة من مقاطع الفيديو التي حصدت 10 ملايين مشاهدة.