إغتصب فتاة صغيرة "مئات المرات"... وما فعله بعد أن أصبح طبيبا مرعب!

أقدم رجل بريطاني على إغتصاب فتاة صغيرة "مئات المرات" قبل أن يصبح طبيباً وينتقل إلى أستراليا، حيث قام بتخدير العديد من المريضات والاعتداء عليهن، وفقاً لصحيفة "ميرور".وفي التفاصيل، كان مايكل ماكغرين، البالغ من العمر 62 عاماً، يتعمد تخدير عدد من مرضاه والتحرش بهم.وكانت إحدى المريضات حاملاً في شهرها السابع في ذلك الوقت. وأبلغت لجنة حقوق الصحة الأسترالية بما فعله بها. وبعد شهرين فقط، تم العثور عليها مقتولة في شقتها بعد أن أعطاها ماكغرين جرعة مميتة من المورفين.وحكم على ماكغرين بالسجن مدى الحياة بعد 4 سنوات من جريمة القتل في عام 2001. وبعد عامين، اعترف بالاعتداء الجنسي على 9 نساء أخريات، 4 منهن على الأقل قام بتخديرهن. ومن المثير للصدمة أنه تم إطلاق سراحه من السجن وترحيله إلى المملكة المتحدة بعد 10 سنوات فقط من سجنه.وفي نهاية العام الفائت، عاد المتهم إلى مكانه خلف القضبان بعد أن وجد بحوزته ما يقرب من 1600 صورة غير لائقة لأطفال.وفي النطق بالحكم عليه في محكمة ليفربول كراون أمس الإثنين، قال المدعي العام فرانسيس ويلموت: "تذكرت الضحية أنه جردها من ملابسها ولمسها جنسيًا حتى اعتادت على ذلك. لقد كانت صغيرة جدًا عندما بدأ الاعتداء عليها".وبدأ ماكغرين، من شارع فيكتوريا في ساوثبورت، بالاعتداء الجنسي على الفتاة قبل أن ينتقل إلى اغتصابها "بشكل منتظم".وقالت الضحية، التي أصبحت الآن بالغة: "لقد أخذ هذا الرجل طفولتي وسرق براءتي. وبدلاً من أن أكون طفلة حازمة وقوية العقل، كنت طفلة خائفة وصامتة ومليئة بالذنب. وكامرأة شابة، لم أتمكن من منح الثقة لأي إنسان."