الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احتشاد الآلاف في شوارع مانشستر من أجل توديع الأسطورة بوبي تشارلتون
منوعات
2023-11-14 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
احتشاد الآلاف في شوارع مانشستر من أجل توديع الأسطورة بوبي تشارلتون
احتشاد الآلاف في شوارع مانشستر من أجل توديع الأسطورة بوبي تشارلتون
احتشد الآلاف في شوارع مانشستر الاثنين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي لكرة القدم بوبي تشارلتون الذي توفي الشهر الماضي عن 86 عاماً.
توفي الفائز بكأس العالم 1966 والذي يعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الإنكليزية، في 21 تشرين الأول بعد حادث سقوط في دار الرعاية الذي كان فيه.
وصفقت الحشود بحرارة وحملت لافتات تتذكر الأسطورة الذي مَرَّ موكبه بملعب "أولد ترافورد" الخاص بيونايتد في طريقه لمراسم جنازة خاصة في كاتدرائية مانشستر.
ومَرَّ موكب الجنازة بتمثال "ثالوث يونايتد" الشهير الذي يخلد ذكرى تشارلتون والاسكتلندي دينيس لو والإيرلندي الشمالي جورج بست، وسط اصطفاف حرس شرف مكون من أعضاء فريقي النادي لما دون 18 و21 عاماً.
وكان هناك العديد من الصور بالأبيض والأسود التي تصور مسيرة تشارلتون الطويلة والمشرقة كلاعب ثم كمدير في النادي.
ووصل حوالي ألف ضيف، بينهم مدرب يونايتد السابق الاسكتلندي أليكس فيرغوسون ومدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت والأمير وليام الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم منذ 2006، لحضور مراسم الجنازة الخاصة التي بدأت الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينيتش، الى جانب العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين.
وقال قائد يونايتد السابق براين روبسون لشبكة "بي بي سي" من خارج الكاتدرائية "كي تفوز كلاعب بكأس العالم، دوري أبطال أوروبا، والتمتع بمسيرة طويلة وناجحة، يجب أن تكون لاعباً رائعاً حتى تتمكن من تحقيق ذلك".
وأضاف "لكن السير بوب (تشارلتون) لم يكن بلاعب عظيم وحسب، بل كان شخصاً رائعاً وكان لديه الوقت للجميع".
وقال زميله السابق أليكس ستيبني إن تشارلتون حافظ على تواضعه رغم النجاح الكبير الذي حصده خلال مسيرته، مضيفاً "لم يكن مغروراً أو شيء من هذا القبيل، كان الأمر برمته يتعلق باللعب لمانشستر يونايتد. حتى في الواجب الدولي (مع المنتخب)، كان الأمر يتعلق بالفوز وهذا ما كان عليه بوبي تشارلتون. إنه رجل متواضع ورجل عائلي عظيم. لم يشعر بالغرور أبداً".
وأصبح يونايتد مع تشارلتون أول فريق إنكليزي يفوز بكأس أوروبا للاندية البطلة (دوري الأبطال حاليا) في عام 1968.
نجح تشارلتون الذي كان أحد الناجين من حادث تحطم طائرة النادي في ميونيخ والذي أودى بحياة ثمانية من زملائه في فريق يونايتد عام 1958، في التغلب على هذه المحنة الرهيبة وتوج بكأس العالم مع إنكلترا عام 1966 وكأس أوروبا للاندية البطلة بعد ذلك بعامين مع يونايتد.
أصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب لعام 1966، مشهوراً بتسديداته الرائعة ورمزاً للأناقة والروح الرياضية.
ولد بوبي تشارلتون في أشينغتون، وهي بلدة تسكنها الطبقة العاملة في شمال شرق إنكلترا، في 11 تشرين الأول 1937، وانضم إلى يونايتد في سن الخامسة عشرة.
آخر الأخبار
منوعات
الآلاف
شوارع
مانشستر
توديع
الأسطورة
تشارلتون
التالي
مخلوق غريب "عارٍ" يخيف زوار Google Street View... وهذه حقيقته! (صور)
إغتصب فتاة صغيرة "مئات المرات"... وما فعله بعد أن أصبح طبيبا مرعب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-10-02
وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض
رياضة
2023-10-02
وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض
0
أخبار دولية
2023-09-23
عشرات الآلاف في شوارع فرنسا منددين بعنف الشرطة
أخبار دولية
2023-09-23
عشرات الآلاف في شوارع فرنسا منددين بعنف الشرطة
0
أخبار دولية
2023-11-10
جثث في شوارع السودان
أخبار دولية
2023-11-10
جثث في شوارع السودان
0
منوعات
2023-11-09
أرعب السكان... تمساح "ضخم" يتجول في أحد شوارع السعودية (فيديو)
منوعات
2023-11-09
أرعب السكان... تمساح "ضخم" يتجول في أحد شوارع السعودية (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:50
تحديد هوية "المرأة الموشومة بزهرة" بعد 31 عاماً من العثور على جثتها في أنتويرب
منوعات
10:50
تحديد هوية "المرأة الموشومة بزهرة" بعد 31 عاماً من العثور على جثتها في أنتويرب
0
منوعات
10:40
انطلاق محاكمة طبيب رواندي سابق في باريس بتهمة الابادة الجماعية
منوعات
10:40
انطلاق محاكمة طبيب رواندي سابق في باريس بتهمة الابادة الجماعية
0
منوعات
09:46
النوافذ الزجاجية الملوّنة في هافانا فنّ تسعى كوبا إلى الحفاظ عليه
منوعات
09:46
النوافذ الزجاجية الملوّنة في هافانا فنّ تسعى كوبا إلى الحفاظ عليه
0
منوعات
09:38
لاعبو كرة قدم وقعوا تحت تأثير الأطباء السحرة
منوعات
09:38
لاعبو كرة قدم وقعوا تحت تأثير الأطباء السحرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:06
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: أحذر إسرائيل من مغبة عدم بذل جهود ملموسة لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين
آخر الأخبار
12:06
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: أحذر إسرائيل من مغبة عدم بذل جهود ملموسة لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين
0
منوعات
2023-11-13
ربة منزل تتقاضى مبلغاً أسبوعياً من زوجها... وهذه نظرتها للـ"نسوية"!
منوعات
2023-11-13
ربة منزل تتقاضى مبلغاً أسبوعياً من زوجها... وهذه نظرتها للـ"نسوية"!
0
فنّ
2023-11-13
زينة مكي: ظهري الحديدي مكسور... إليكم تفاصيل حالتها الصحيّة!
فنّ
2023-11-13
زينة مكي: ظهري الحديدي مكسور... إليكم تفاصيل حالتها الصحيّة!
0
صحف اليوم
2023-11-05
لا وقف للنار قبل قمة الرياض (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-11-05
لا وقف للنار قبل قمة الرياض (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين
أخبار لبنان
04:29
إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين
0
أخبار دولية
02:37
مدير مستشفى الشفاء يؤكد أن "179 جثة" دفنت في "قبر جماعي"
أخبار دولية
02:37
مدير مستشفى الشفاء يؤكد أن "179 جثة" دفنت في "قبر جماعي"
0
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
0
أخبار دولية
17:02
حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة
أخبار دولية
17:02
حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:59
"القسام" نشرت رسالة لأسيرة مجندة قتلت إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
16:59
"القسام" نشرت رسالة لأسيرة مجندة قتلت إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة: جهود من الوسطاء القطريين كانت تعمل للإفراج عن أسرى إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة: جهود من الوسطاء القطريين كانت تعمل للإفراج عن أسرى إسرائيليين
0
رياضة
13:51
جولة بالرياضة الدولية
رياضة
13:51
جولة بالرياضة الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
موسم الفطر في لبنان إنطلق... فهل تعرفون الفطر البري الصالح من السام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
موسم الفطر في لبنان إنطلق... فهل تعرفون الفطر البري الصالح من السام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مربو النحل يقطفون موسمهم تحت القصف وعسل الجنوب يفتش عن سوق خارجي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مربو النحل يقطفون موسمهم تحت القصف وعسل الجنوب يفتش عن سوق خارجي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:04
ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!
منوعات
16:04
ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!
2
خبر عاجل
02:04
انخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:04
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:48
وضع شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الاسلامي
خبر عاجل
08:48
وضع شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الاسلامي
4
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
5
خبر عاجل
01:31
اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية
خبر عاجل
01:31
اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العماد جوزف عون باقٍ على رأس المؤسسة العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العماد جوزف عون باقٍ على رأس المؤسسة العسكرية
7
خبر عاجل
01:44
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور
خبر عاجل
01:44
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين شكا وأنفه... إشكال يتحول إلى عملية للأخذ بالثأر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين شكا وأنفه... إشكال يتحول إلى عملية للأخذ بالثأر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More