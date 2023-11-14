مخلوق غريب "عارٍ" يخيف زوار Google Street View... وهذه حقيقته! (صور)

تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!

تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!

احتشاد الآلاف في شوارع مانشستر من أجل توديع الأسطورة بوبي تشارلتون