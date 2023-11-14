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تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-11-14 | 05:52
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تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!
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تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!

تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!

أقدم تلميذ ألماني، يبلغ من العمر 15 عامًا، على خداع والديه بشأن شعوره بالمرض حتى يتمكن من التغيب عن المدرسة، قبل أن يسرق مسدس جده ويطلق النار على زميله، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي التفاصيل، أخبر ماتيا زيغري والدته أنه مريض جدًا لدرجة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة يوم الخميس الفائت. وعندما غادرت والدته، البالغة من العمر 42 عامًا للعمل، بدأ  ابنها بالبحث عن مفتاح خزانة جده القديمة، في مسقط رأسهم في مدينة بادن فورتمبيرغ في بريطانيا.

وتقول الشرطة إن زيغري، وهو من أصول صربية، عثر على مسدس بيريتا M9 نصف آلي في الخزانة وأخذه إلى مدرسته بقصد قتل زميله باولوس.

وقبض على زيغري من قبل أحد الوالدين الذي كان في مبنى المدرسة ونجح في إقناع المراهق بإلقاء السلاح. وقد تم الآن فتح تحقيق مع والدي زيغري بعد أن تركوه في المنزل بمفرده وبمسدس في منزلهم.

وبدورها، قالت والدة زيغري: "نحن متورطون الآن لأن السلاح جاء من منزلنا. لكنه كان مغلقا بشكل صحيح. نحن الآن نعتبر عائلة من القتلة. جاءت الشرطة لتفتيش المنزل مرتين". 

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