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ابن الـ 19 عاماً تزوج امرأة تسعينية لإنقاذ حياته...إليكم القصة كاملة!

منوعات
2023-11-14 | 09:16
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ابن الـ 19 عاماً تزوج امرأة تسعينية لإنقاذ حياته...إليكم القصة كاملة!
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ابن الـ 19 عاماً تزوج امرأة تسعينية لإنقاذ حياته...إليكم القصة كاملة!

ابن الـ 19 عاماً تزوج امرأة تسعينية لإنقاذ حياته...إليكم القصة كاملة!

كشف شاب تزوج امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا عندما كان عمره 19 عامًا فقط، عن سبب اختياره أن يكون في مثل هذه العلاقة المثيرة للجدل.

ووجد سيروس ويلي، البالغ من العمر الآن 27 عامًا، نفسه بلا مأوى عندما كان في الـ 18 من عمره، بعد أن طُرد من منزل عائلته وبدأ ينام خلف مخبز محلي.

وخلال تلك الفترة، كان يعاني أيضًا من مرض منهك مما يعني أنه كان يذهب كثيرًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب موقع "ذا صن".

وفي تلك الفترة التقى بصديقة غير عادية، وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا، كانت تبحث عن بعض الرفقة في سنواتها الأخيرة.

وأوضح سيروس أن المرأة أرادت قضاء سنواتها القليلة المتبقية مع شاب وسيم. وبما أنه كان يعيش في الشارع في ذلك الوقت، فقد قرر القيام بذلك.

وسرعان ما تزوجا لجعل الأمور رسمية.

وقال سيروس: "لقد آوتني، وكان الأمر جميلاً، وانتهى بنا الأمر إلى القيام بالكثير من الذكريات الجميلة".

وعندما توفيت في النهاية، ترك منزلها، مما أدى إلى معركة قانونية سيئة مع أحفادها.

وانتهى به الأمر إلى الاحتفاظ بالمنزل، لكنه باعه بعد فترة وجيزة لأنه كان كبيرًا جدًا عليه وحده، وكان يحتاج إلى الكثير من الصيانة.

ثم قام بعد ذلك بالتبرع بالمال الذي كان لديه من المنزل إلى أشخاص آخرين محتاجين بدلاً من الاحتفاظ به لنفسه.



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