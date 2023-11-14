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امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!

امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!







وشعرت كارلا فريمان بالإهانة والخجل، بحسب موقع



وعندما وصلت الشحنة إلى عنوان فريمان، قررت إعادة ملابس السباحة بعد تجربتها، لأنها لم ترغب الاحتفاظ بها.



وعندما أرسلتها، اكتشفت أنها لا زالت ترتدي البيكيني الذي جربته، فأدركت أنها أرسلت قطعة ملابس خاطئة، وكانت من ملابسها الداخلية.



واكتشفت أن محاولة حلّ هذه المشكلة ستكون صعبة. لكنها أرادت استعادة حمالة صدرها المفضلة التي أرسلتها عن طريق الخطأ. فتواصلت مع أحد العاملين في الشركة وأخبرته عن الحادثة وعن رغبتها في استرجاع حمالة الصدر. لكنه اعتذر منها لأنهم لم يتمكنوا من تعقبها بعد.



وحاول العامل التخفيف عن كارلا عندما أخبرها أن العديد من الأشخاص يرسلون أشياءهم عن طريق الخطأ، أي أنها ليست الوحيدة.

أرادت شابة إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت، فأرسلت ملابسها الداخلية القذرة عن طريق الخطأ، بدلاً من إرجاع البيكيني الذي اشترته.وشعرت كارلا فريمان بالإهانة والخجل، بحسب موقع "ذا صن" وعندما وصلت الشحنة إلى عنوان فريمان، قررت إعادة ملابس السباحة بعد تجربتها، لأنها لم ترغب الاحتفاظ بها.وعندما أرسلتها، اكتشفت أنها لا زالت ترتدي البيكيني الذي جربته، فأدركت أنها أرسلت قطعة ملابس خاطئة، وكانت من ملابسها الداخلية.واكتشفت أن محاولة حلّ هذه المشكلة ستكون صعبة. لكنها أرادت استعادة حمالة صدرها المفضلة التي أرسلتها عن طريق الخطأ. فتواصلت مع أحد العاملين في الشركة وأخبرته عن الحادثة وعن رغبتها في استرجاع حمالة الصدر. لكنه اعتذر منها لأنهم لم يتمكنوا من تعقبها بعد.وحاول العامل التخفيف عن كارلا عندما أخبرها أن العديد من الأشخاص يرسلون أشياءهم عن طريق الخطأ، أي أنها ليست الوحيدة.