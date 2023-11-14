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عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!

عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!







وتوفيت سيان هاموند، 46 عامًا، في المنزل الذي كانت تتقاسمه مع روبرت هاموند، 47 عامًا، وابنتيهما المراهقتين في بريطانيا.



ومثل الزوج أمام المحكمة بتهمة القتل، وتم حبسه حتى موعد المحاكمة الثانية.



وكانت الشرطة قد سارعت إلى المنزل عقب وقوع الحادث المروع. ولكن لم يتم الكشف بعد عن أسباب ودوافع الجريمة.





اتُهم زوج بقتل زوجته التي عثر عليها جثة هامدة في منزلها، وفق موقع "ذا صن" وتوفيت سيان هاموند، 46 عامًا، في المنزل الذي كانت تتقاسمه مع روبرت هاموند، 47 عامًا، وابنتيهما المراهقتين في بريطانيا.ومثل الزوج أمام المحكمة بتهمة القتل، وتم حبسه حتى موعد المحاكمة الثانية.وكانت الشرطة قد سارعت إلى المنزل عقب وقوع الحادث المروع. ولكن لم يتم الكشف بعد عن أسباب ودوافع الجريمة.