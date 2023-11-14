أراد استخدام المرحاض في القطار فتعرّض لهجوم عنيف من مجموعة رجال...وهذه التفاصيل!

إغتصب فتاة صغيرة "مئات المرات"... وما فعله بعد أن أصبح طبيبا مرعب!

إغتصب فتاة صغيرة "مئات المرات"... وما فعله بعد أن أصبح طبيبا مرعب!

في هذا البلد... مدرسة تستقبل المراهقات مع أطفالهنّ: "الحمل ليس إعاقة"