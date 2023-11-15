تنمروا عليه يعد إعلان تعرضه للتحرش من قبل شخص معروف... إليكم قصة الرحيل المؤلم!

تنمروا عليه يعد إعلان تعرضه للتحرش من قبل شخص معروف... إليكم قصة الرحيل المؤلم!

العثور على جثة رجل يقول إنه ضحية لاعتداء جنسي من مؤسس وكالة لفرق الفتيان في اليابان

عُثر على جثة رجل كان يقول إنّه ضحية لاعتداء جنسي تعرّض له من المؤسس الراحل لوكالة متخصصة بفرق الفتيان في اليابان، بعد تعرّضه لموجة من التنمّر عبر الإنترنت، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.



وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي) نقلاً عن مصادر في الشرطة، إلى أنّ رجلاً أربعينياً عُثر عليه خلال الشهر الفائت في مقاطعة أوساكا الغربية ميتاً، مع ترجيح انتحاره.



وذكرت صحيفة "يوميوري" اليومية أنّ الرجل كان تلقّى وابلاً من التعليقات المهينة عبر وسائل التواصل، بعدما أشار على غرار أشخاص آخرين إلى أنّه كان ضحية اعتداء جنسي تعرّض له من جوني كيتاغاوا، مؤسس وكالة "جوني اند أسوشييتس".



وهيمنت هذه الشركة على قطاع الترفيه الياباني لعقود وأطلقت فرقاً يابانية شهيرة منها "سماب" و"أراشي" و"طوكيو".



وفي أيلول أقرّت رئيستها السابقة وأكبر مساهم فيها جولي فوجيشيما، بأنّ خالها جوني كيتاغاوا الذي توفي عام 2019 عن 87 عاماً، اعتدى جنسياً مدى عقود على شباب مبتدئين في المجال الموسيقي الياباني.



وقبل وفاة الرجل الذي عُثر على جثته في الشهر الفائت، تقدّم ثلاثة أشخاص نددوا في وسائل الإعلام بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كيتاغاوا، بشكوى لدى الشرطة في شأن تعرّضهم للتنمّر والمضايقة عبر الإنترنت.



وقالت عائلة الرجل الذي عُثر على جثته، في بيان، إنّه "طلب من وكالة فرق الفتيان التحرّك ضد الاعتداءات"، إلا أنها "لم تتخذ أي إجراءات ملموسة"، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ووسائل إعلام محلية أخرى.



وكان الرئيس الجديد للوكالة نوريوكي هيغاشياما أوضح أن شركة "جوني اند أسوسييتس" التي أعيدت تسميتها إلى "سمايل أب" ستركز من الآن فصاعداً على "تعويض الضحايا ثم ستوقف أنشطتها".



وكانت وسائل إعلام محلية تطرّقت إلى اتهامات طالت كيتاغاوا بالاعتداء والاستغلال الجنسيين على قاصرين. وفي العام 1999، نشرت مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية سلسلة من المقالات تعرض اتهامات بالاعتداء على عدد كبير من الصبية الصغار.



وكان الجدل في شأن المزاعم التي تطال جوني كيتاغاوا عاد إلى الواجهة عقب عرض فيلم وثائقي في مطلع العام من إنتاج قناة "بي بي سي" البريطانية وبروز اتهامات علنية وجّهها له أحد الضحايا.