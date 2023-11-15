الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حملت لمدة 9 أشهر من دون أي عوارض...تعرفوا على آنا وقصتها مع "الحمل الخفي"!
منوعات
2023-11-15 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حملت لمدة 9 أشهر من دون أي عوارض...تعرفوا على آنا وقصتها مع "الحمل الخفي"!
حملت لمدة 9 أشهر من دون أي عوارض...تعرفوا على آنا وقصتها مع "الحمل الخفي"!
لم يكن لدى آنا من الولايات المتحدة أي فكرة عن حملها، حتى ولدت، اذ فاتتها جميع علامات وعوارض الحمل أثناء دراستها للحصول على درجة التمريض، كما كانت تأتيها الدورة الشهرية.
وعلى الرغم من عدم نمو بطنها أثناء الحمل، إلا أن آنا كانت تحمل طفلاً بالفعل، وهو ما يُعرف بـ "الحمل الخفي".
وظهرت الشابة على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قصتها، ويبدو أنها تشعر بالسعادة لكونها أماً حتى لو لم يكن ذلك مخططاً له.
وأثناء الحمل الخفي، من المعتاد أن تعاني المرأة من نزيف الانغراس أو نزيف الحمل غير الطبيعي، والذي يمكن الخلط بينه وبين الدورة الشهرية، وفقًا لموقع
"ذا صن"
.
وفي وقت لاحق، لاحظت آنا أن دورتها الشهرية أصبحت غزيرة للغاية في الشهر الأخير من الحمل، فذهبت إلى قسم الطوارئ، حيث اكتشفت أنها حامل، وأنجبت طفلها.
آخر الأخبار
منوعات
حمل
خفي
عوارض
التالي
شوهدا يتبادلان القبل... سيدة تشكو من الخيانة: "زوجي يقيم علاقة غرامية مع أعز صديقاتي!"
لهذا السبب المفاجئ ... الرجال يسمحون لزوجاتهم بالفوز في التحديات والألعاب ضدهم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
09:08
حملت 7 مرات في عمر 19 عامًا وتعرضت للإجهاض...وهذا هو عدد أطفالها الحالي!
منوعات
09:08
حملت 7 مرات في عمر 19 عامًا وتعرضت للإجهاض...وهذا هو عدد أطفالها الحالي!
0
صحف اليوم
00:00
قطبة مخفيّة أرجأت إجتماع الحكومة.. (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:00
قطبة مخفيّة أرجأت إجتماع الحكومة.. (نداء الوطن)
0
صحة وتغذية
2023-11-14
ما الذي يسبب مرض السكري أثناء الحمل...وهل يمكن الوقاية منه؟
صحة وتغذية
2023-11-14
ما الذي يسبب مرض السكري أثناء الحمل...وهل يمكن الوقاية منه؟
0
منوعات
2023-11-14
في هذا البلد... مدرسة تستقبل المراهقات مع أطفالهنّ: "الحمل ليس إعاقة"
منوعات
2023-11-14
في هذا البلد... مدرسة تستقبل المراهقات مع أطفالهنّ: "الحمل ليس إعاقة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:35
انزلقت على المسار في وضع عدواني... أفعى كوبرا ضخمة تقتحم ملعب غولف! (فيديو)
منوعات
12:35
انزلقت على المسار في وضع عدواني... أفعى كوبرا ضخمة تقتحم ملعب غولف! (فيديو)
0
منوعات
12:26
بين الدموع والتصفيق... طيار يُبكي ركاب الطائرة والسبب مؤثر جدا! (فيديو)
منوعات
12:26
بين الدموع والتصفيق... طيار يُبكي ركاب الطائرة والسبب مؤثر جدا! (فيديو)
0
منوعات
11:51
فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!
منوعات
11:51
فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!
0
منوعات
10:46
صاحب صالون الأظافر حبسها مع ابنها داخل محلّه... لن تصدقوا السبب!
منوعات
10:46
صاحب صالون الأظافر حبسها مع ابنها داخل محلّه... لن تصدقوا السبب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-01
المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: وصول زوارق صواريخ إسرائيلية إلى البحر الأحمر
آخر الأخبار
2023-11-01
المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: وصول زوارق صواريخ إسرائيلية إلى البحر الأحمر
0
اسرار
23:32
أسرار الصحف 15-11-2023
اسرار
23:32
أسرار الصحف 15-11-2023
0
خبر عاجل
07:43
مصادر لرويترز: حماس وافقت على إتفاق للإفراج عن 50 رهينة مقابل هدنة لـ3 أيام
خبر عاجل
07:43
مصادر لرويترز: حماس وافقت على إتفاق للإفراج عن 50 رهينة مقابل هدنة لـ3 أيام
0
آخر الأخبار
11:56
ماكرون: ينبغي العمل على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة
آخر الأخبار
11:56
ماكرون: ينبغي العمل على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:51
ماذا في تفاصيل زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل؟
أخبار دولية
07:51
ماذا في تفاصيل زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل؟
0
أخبار لبنان
06:53
ريفي يرفض تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة
أخبار لبنان
06:53
ريفي يرفض تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة
0
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
أخبار لبنان
06:29
أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان
0
أخبار دولية
04:15
نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟
أخبار دولية
04:15
نقاش إسرائيليّ عن هدنة وقف إطلاق النار... وماذا عن انعقادات الكابينات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
منتخب لبنان ينطلق بمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم انّما من الامارات وليس من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
منتخب لبنان ينطلق بمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم انّما من الامارات وليس من لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
همة اللبنانيين ستضيء قريباً نفقي مطار بيروت المظلم 24 ع 24
تقارير نشرة الاخبار
14:06
همة اللبنانيين ستضيء قريباً نفقي مطار بيروت المظلم 24 ع 24
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لماذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لماذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صادرات ايران النفطية الى ارتفاع...فهل توقفها العقوبات الاميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صادرات ايران النفطية الى ارتفاع...فهل توقفها العقوبات الاميركية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
2
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
3
منوعات
14:18
عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!
منوعات
14:18
عُثر على الأم جثة هامدة في منزلها...وهوية المتهم صادمة!
4
آخر الأخبار
16:54
هيئة البث الإسرائيلية: صفقة تتضمن خطوة أولى تفرج بموجبها إسرائيل عن أسرى أطفال مقابل محتجزين أطفال لدى حماس
آخر الأخبار
16:54
هيئة البث الإسرائيلية: صفقة تتضمن خطوة أولى تفرج بموجبها إسرائيل عن أسرى أطفال مقابل محتجزين أطفال لدى حماس
5
فنّ
05:29
إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!
فنّ
05:29
إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!
6
منوعات
13:52
امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!
منوعات
13:52
امرأة قررت إعادة ملابس سباحة طلبتها عبر الانترنت...وما أرسلته عن طريق الخطأ كان معيباً!
7
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
8
أخبار لبنان
14:14
هذا ما قاله السفير السعودي في لبنان عن "سيميائيِة الخطاب السياسي"
أخبار لبنان
14:14
هذا ما قاله السفير السعودي في لبنان عن "سيميائيِة الخطاب السياسي"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More