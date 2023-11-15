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حملت لمدة 9 أشهر من دون أي عوارض...تعرفوا على آنا وقصتها مع "الحمل الخفي"!

حملت لمدة 9 أشهر من دون أي عوارض...تعرفوا على آنا وقصتها مع "الحمل الخفي"!







وعلى الرغم من عدم نمو بطنها أثناء الحمل، إلا أن آنا كانت تحمل طفلاً بالفعل، وهو ما يُعرف بـ "الحمل الخفي".



وظهرت الشابة على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قصتها، ويبدو أنها تشعر بالسعادة لكونها أماً حتى لو لم يكن ذلك مخططاً له.



وأثناء الحمل الخفي، من المعتاد أن تعاني المرأة من نزيف الانغراس أو نزيف الحمل غير الطبيعي، والذي يمكن الخلط بينه وبين الدورة الشهرية، وفقًا لموقع



وفي وقت لاحق، لاحظت آنا أن دورتها الشهرية أصبحت غزيرة للغاية في الشهر الأخير من الحمل، فذهبت إلى قسم الطوارئ، حيث اكتشفت أنها حامل، وأنجبت طفلها.



لم يكن لدى آنا من الولايات المتحدة أي فكرة عن حملها، حتى ولدت، اذ فاتتها جميع علامات وعوارض الحمل أثناء دراستها للحصول على درجة التمريض، كما كانت تأتيها الدورة الشهرية.وعلى الرغم من عدم نمو بطنها أثناء الحمل، إلا أن آنا كانت تحمل طفلاً بالفعل، وهو ما يُعرف بـ "الحمل الخفي".وظهرت الشابة على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قصتها، ويبدو أنها تشعر بالسعادة لكونها أماً حتى لو لم يكن ذلك مخططاً له.وأثناء الحمل الخفي، من المعتاد أن تعاني المرأة من نزيف الانغراس أو نزيف الحمل غير الطبيعي، والذي يمكن الخلط بينه وبين الدورة الشهرية، وفقًا لموقع "ذا صن" وفي وقت لاحق، لاحظت آنا أن دورتها الشهرية أصبحت غزيرة للغاية في الشهر الأخير من الحمل، فذهبت إلى قسم الطوارئ، حيث اكتشفت أنها حامل، وأنجبت طفلها.