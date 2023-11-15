شوهدا يتبادلان القبل... سيدة تشكو من الخيانة: "زوجي يقيم علاقة غرامية مع أعز صديقاتي!"

شكت سيدة بريطانية من مشكلة تعانيها مع زوجها لموقع "ذا صن"، الّذي اتّضح أنه يخونها مع أعز صديقة لها.

وفي التفاصيل، قالت السيدة المجهولة: "أشعر بالحزن الشديد لأن زوجي يقيم علاقة غرامية مع أعز صديقاتي. وأسوأ ما في الأمر هو أنهما لن يعترفا بذلك، ويستمران في الإصرار على أن هذا مجرد سوء فهم كبير".

ولم تكشف السيدة المذكورة عن اسمها أو اسم زوجها، بل اكتفت بالإفصاح عن الأعمار قائلةً إن عمرها 39 عامًا، وزوجها يبلغ من العمر 42 عامًا، وهما متزوجان منذ ثماني سنوات.

أما بالنسبة لصديقتها المقربة، فتبلغ من العمر 40 عاما، وهما صديقتان منذ فترة طويلة.

وتابعت السيدة بالقول إن "كانت لدي شكوك مؤخرًا بوجود خطأ في زواجي. لقد أصبح زوجي بعيدًا وأصبحت أشعر كما لو أن طاقته قد تحولت بالكامل".

وأضافت: "بسذاجة، افترضت أن الأمر كان بسبب ضغوط العمل. لم يعتقد أي جزء مني أن زوجي سيفكر في الخيانة، بخاصةٍ مع صديقتي المقربة".

وفي عملية اكتشاف الخيانة، كشفت السيدة أن في أحد الأيام، أرسل لها صديق رسالة نصية يطلب فيها اللقاء. حينها، لم تفكر في الأمر حتى أخبرها أثناء احتساء القهوة أنه رأى زوجها وصديقتها "يتبادلان القبل" في إحدى الحانات.

بدورها، شعرت السيدة بالذهول. وعندما أقدمت على مواجهتهما، أنكر كلّ من زوجها وصديقتها الأمر، واتهماها باختلاق الأمر برمته.