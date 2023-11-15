أعمته الغيرة... ضبط حبيبته السابقة في مشهدٍ حميمي مع عشيقها وهذا ما فعله!

حُكم على رجل بالسجن لمدة 18 عاما بعد إدانته بقتل عشيق حبيبته السابقة بعد أن ضبطهما يمارسان الجنس في حديقة العاب.

وقام كايل مورلي، 29 عامًا، بلكم شريكته السابقة كاتي لامب، 23 عامًا، ما أدّى إلى فقدانها للوعي قبل أن يهجم بوحشية على ديفيد بيتيسون، 43 عامًا، في الحديقة في هوغلسكوت، ليسيسترشاير ببريطانيا.

ووفق موقع " ميرور "، تم إرسال هيئة المحلفين لبدء المداولات يوم الجمعة وأصدرت حكمها بالإجماع صباح الثلاثاء، حيث وجدت مورلي مذنبًا بقتل السيد بيتيسون في الساعات الأولى من يوم الجمعة 24 شباط من العام الفائت.

ووقفت غرايسي، ابنة السيد بيتيسون المراهقة، في منصة الشهود وقرأت رسالة جاء فيها ما شعرت به بعد أن أخبرتها والدتها أن والدها تعرض لجريمة قتل، قائلةً: "عندما علمت بما حدث، شعرت بالصدمة. كان الأمر أشبه بألم حاد يؤلمني أكثر من أي إصابة يمكن أن يتعرض لها الإنسان على الإطلاق".

وأضافت: "كل ما أردته هو أن أكون بجانبه. أردت فقط أن أكون معه وأعطيه أكبر عناق. لا أعتقد أنني سأشفى. هذا الألم الفظيع عالق في ذهني منذ ذلك الحين."