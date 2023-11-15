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إليكم أغلى 10 يخوت في العالم... وهؤلاء هم المشاهير الأثرياء الذين يمتلكونها! (صور)
منوعات
2023-11-15 | 07:17
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إليكم أغلى 10 يخوت في العالم... وهؤلاء هم المشاهير الأثرياء الذين يمتلكونها! (صور)
إليكم أغلى 10 يخوت في العالم... وهؤلاء هم المشاهير الأثرياء الذين يمتلكونها! (صور)
كشف الخبراء في Ritzy Charters عن قائمة بأغلى 10 يخوت طافية- وتبلغ قيمة المراكز الثلاثة الأولى مجتمعة 1.29 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الصغرى.
"اليخوت الفاخرة هي أكثر من مجرد رمز للثروة"، قال متحدث باسم الشركة في بيان: "إنها لا توفر مناظر رائعة بشكل لا يصدق فحسب، بل توفر أيضًا مستوى من الخصوصية لأولئك الذين على متن السفينة والذين يريدون الشعور بالاسترخاء الذي لا يمكنك الحصول عليه من أي مكان آخر"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
1-
ديفيد غيفين، "الشمس المشرقة"
يحتل يخت "The Rising Sun" لقطب الإعلام ديفيد غيفن المركز الأول في القائمة، حيث تبلغ قيمته 590 مليون دولار.
2-
جيف بيزوس، "كورو"
ويأتي في المرتبة الثانية في القائمة اليخت Koru، الذي يملكه مؤسس أمازون جيف بيزوس.
وتبلغ قيمة اليخت العملاق ذو الصواري الثلاثية ، 500 مليون دولار.
3-
باري ديلر وديان فون فورستنبرغ، "Eos"
وفي المركز الثالث، جاء اليخت Eos، المملوك لمصممة الأزياء ديان فون فورستنبرغ وزوجها باري ديلر، اللذين اشتريا السفينة في عام 2009 مقابل 200 مليون دولار، وفقًا لتقارير Ritzy Charters.
4-
لورين باول، "فينوس"
ويأتي اليخت فينوس، الذي صممه فيليب ستارك، والذي تبلغ تكلفته 120 مليون دولار، والمملوك لأرملة ستيف جوبز لورين باول، في المركز الرابع، حيث يبلغ طوله 225 قدمًا. لا تستخدم باول اليخت كثيرًا ولا تؤجره أيضًا، وفقًا لموقع YachtWorld - فقد شوهدت آخر مرة تستخدمه في بربادوس، منذ عام تقريبًا.
5-
شون "ديدي" كومز، "The Maraya"
وفي المركز الخامس، يأتي يخت شون ديدي كومز، الذي يبلغ طوله 177 قدمًا، والذي يحمل اسم "The Maraya"، والذي كلف مغني الراب ما يقدر بنحو 65 مليون دولار، في عام 2012.
ويمكن استئجار القارب بمبلغ 300 ألف دولار في الأسبوع، ويتسع لما يصل إلى 12 بحارًا في ست حجرات. وهناك صالة ألعاب رياضية وجاكوزي وحتى طاهٍ شخصي.
6-
جورجيو أرماني، "Main"
إن تصميم "Main" لمصمم الأزياء جورجيو أرماني، الذي تبلغ تكلفته 64 مليون دولار، تكريمًا لللقب الذي أطلق على والدته، هو يخت أنيق داكن يبلغ طوله 213 قدمًا، صممته شركة Codecasa الإيطالية.
7-
جاكي شان، "جينلونغ 4601"
أمضى الفنان القتالي الشهير عامين في انتظار يخته الفاخر المثير للإعجاب، والذي تم بناؤه في الصين ويقال إن قيمته تبلغ 46 مليون دولار.
8-
إلتون جون، "وابي سابي"
تم تصميم هذه المركبة التي تبلغ قيمتها 29.1 مليون دولار للإبحارفي كل أنواع المواقع النائية حول العالم. اعتبارًا من وقت سابق من هذا العام، ورد أن اليخت الأميركي الصنع معروض للبيع؛ في غضون ذلك، تم عرضه للإيجار بمبلغ مذهل قدره 195 ألف دولار في الأسبوع.
9-
تايغر وودز، " Privacy"
يوجد جاكوزي يتسع لثمانية أشخاص على متن يخت " Privacy" الذي تبلغ قيمته 29 مليون دولار، والذي تم تسليمه في عام 2004 ويعتبر أحد أرقى اليخوت في فئته.
10-
ج.ك. رولينغ، " Amphitrite"
كان في السابق ملكًا لجوني ديب - وأطلق عليه النجم السينمائي اسم Amphitrite تكريمًا لشريكته آنذاك آمبر هارت، وقد تم بيع القارب المتواضع نسبيًا والمثير للإعجاب لمؤلفة هاري بوتر جيه كيه. رولينغ قبل بضع سنوات. ويعد الطراز الكلاسيكي خروجًا عن المظهر العصري الأنيق الذي يفضله الملاك الآخرون.
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