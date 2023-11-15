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"شعرت بالصدمة"... سيدة تُصعق برؤية زوجها مرتدياً ملابسها الداخلية "الأكثر إثارةً": وهذا ما كشفته!

منوعات
2023-11-15 | 09:00
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&quot;شعرت بالصدمة&quot;... سيدة تُصعق برؤية زوجها مرتدياً ملابسها الداخلية &quot;الأكثر إثارةً&quot;: وهذا ما كشفته!
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"شعرت بالصدمة"... سيدة تُصعق برؤية زوجها مرتدياً ملابسها الداخلية "الأكثر إثارةً": وهذا ما كشفته!

روت سيدة بريطانية ما حدث معها وزوجها في أحد الأيام، وذلك عندما دخلت غرفة نومهما لتتفاجأ برؤيته مرتدياً ملابسها الداخلية.
 
وفي التفاصيل، قالت السيدة الّتي لم يتم الكشف عن اسمها: "فتحت باب غرفتي، وشعرت بالصدمة عندما رأيت زوجي يرتدي ملابسي الداخلية الأكثر جاذبية ويتأمل في نفسه في المرآة الطويلة".
 
وتساءلت السيدة قائلةً: "هل هذا يعني أنه يريد ممارسة الجنس مع رجال آخرين، أو معي وهو يرتدي ملابسي الداخلية؟ أنا متألمة جدًا وغاضبة وخائبة الأمل. أشعر بالاشمئزاز...".
 
وأوضحت السيدة أنها تبلغ من العمر 53 عاما، بينما يكبرها زوجها بعامين. وهما متزوجان منذ 24 عامًا ولديهما ابنتان عمرهما 20 و18 عامًا.
 
وقالت: "إنه رجل محترم لذلك لا أستطيع أن أفهم سبب قيامه بذلك. أنا قلقة من أنه يقيم علاقة غرامية".
 
وأضافت: "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك، لكن حياتنا الجنسية لم تكن رائعة لفترة من الوقت. أنا في مرحلة انقطاع الطمث ولا يمكنه دائمًا الحصول على الانتصاب الكامل. وعندما يفعل ذلك، لا يمكنه الاحتفاظ به لفترة طويلة لكنه يرفض فكرة استشارة الطبيب".
 
وتابعت بالقول: "لقد جربنا أشياء مختلفة، مثل ارتداء ملابس داخلية مثيرة ومشاهدة الأفلام الإباحية معًا، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة".
 
وكتبت السيدة في موقع "ذا صن" أن زوجها لم يتحدث معها إلا نادراً منذ اللحظة المذكورة ظناً منه أنه إذا أهمل الموضوع فسيزول مع الوقت.
 
واشتكت للقراء من الموضوع قائلةً: "أعتقد أن بعض النساء سيكون بمقدورهن تحمل هذا الأمر، لكنه أذهلني تمامًا. لست متأكدةً من كيفية التغلب على هذه المشكلة".

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