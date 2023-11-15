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هذا ما يتميز به "أفضل مطار في العالم" في هذه الدولة... مناظر خلابة وخدمات مذهلة! (صور)

منوعات
2023-11-15 | 09:04
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هذا ما يتميز به "أفضل مطار في العالم" في هذه الدولة... مناظر خلابة وخدمات مذهلة! (صور)

هذا ما يتميز به "أفضل مطار في العالم" في هذه الدولة... مناظر خلابة وخدمات مذهلة! (صور)

كشف مطار من أفضل المطارات في العالم عن تجديده لمدة 3.5 عام، مع بعض الإضافات الجديدة والغريبة.

وبحسب موقع "ذا صن"، سيتمكن المسافرون الذين يحاولون قضاء الوقت في المطار من المشي عبر حديقة داخلية، وحتى شراء المشروبات من نادل آلي.

وغالبًا ما يُطلق على مطار شانغي في سنغافورة لقب أفضل مطار في العالم، ويشتهر باحتوائه على أكبر شلال داخلي.

وكشف المطار مؤخرًا عن عملية تجديد ضخمة للمبنى رقم 2، مع إضافة 226 ألف قدم مربع أخرى إلى المبنى.

وتشمل التصميمات الجديدة شلالاً رقمياً بطول 45 قدماً، تم إنشاؤه باستخدام 900 بلاطة، وتحيط به حديقة عمودية.

وهناك أيضًا حديقة Dreamscape التي تضم 20 ألف نبات و"سماء رقمية" يتغير لونها على مدار اليوم.

كما يمكن للركاب أيضًا التوجه إلى متجر Lotte Duty-Free Wine and Spirits المكون من طابقين، والذي يحتوي على نادل آلي لخدمتهم تحت "القمر" الذي تم إنشاؤه بواسطة مصابيح LED.

ويمكن للمسافرين أيضًا التوجه إلى الصالة العلوية Forest of Li Bai مع 18 نوعًا من الويسكي، أو تناول العشاء مع أطباق سنغافورة الكلاسيكية.

ويستقبل مطار شانغي حاليًا 90 مليون مسافر سنويًا، ومن المتوقع أن يجلب التجديد الجديد 5 ملايين آخرين.

وتم اختياره كأفضل مطار في العالم من قبل SkyTrax لمدة ثماني سنوات متتالية، على الرغم من خسارته في عامي 2021 و 2022 خلال الوباء.

ومنذ ذلك الحين تم اختياره كأفضل مطار مرة أخرى في جوائز Skytrax لعام 2023.

ويضم المطار أهم وأفضل وسائل الراحة للمسافرين، بما في ذلك سينما ضخمة وساحة رياضية، والتي تمت إضافتها في عام 1998.

ويوجد أيضًا في المطار منزلق ضخم وحديقة فراشات تضم أكثر من 1000 فراشة استوائية وممر غابة.
 

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