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حملت 7 مرات في عمر 19 عامًا وتعرضت للإجهاض...وهذا هو عدد أطفالها الحالي!

حملت 7 مرات في عمر 19 عامًا وتعرضت للإجهاض...وهذا هو عدد أطفالها الحالي!







وأنجي التي تبلغ من العمر 21 عامًا وهي الآن أم لثلاثة أطفال، وحامل بطفلها الرابع، اكتشفت لأول مرة أنها حامل من زوجها الحالي جوردون عندما كان عمرها 15 عامًا فقط.



وعلى الرغم من تحذير بعض الأشخاص لها، فقد أكمل الزوجان فترة الحمل ورحبا بابنتهما الصغيرة نيفيه، التي تبلغ الآن أربعة أعوام.



وأنجي وجوردون اللذان تزوجا في اليوم التالي لعيد ميلادها السادس عشر، أنجبا ابنهما هدسون إلى العالم عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.



ثم فقد الزوجان بشكل مأساوي خمسة أطفال بسبب الإجهاض، قبل أن ينجبا الطفل الثالث، فينلي، الذي ولد العام الفائت، بحسب موقع



وقالت أنجي: “الحكم يمكن أن يكون صعباً. كنت لا أزال صغيرة جدًا وفي المدرسة عندما اكتشفت أنني حامل، لذلك فقدت كل من كنت قريبة منهم، لأننا لم نعد نعيش نفس الحياة".



وفي الوقت نفسه كانت آنجي تتعرض للهجوم من الغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعتبرونها مثيرة للشفقة وحمقاء.



لكن أنجي فخورة وسعيدة بتكوينها عائلة كبيرة في سن مبكرة، على الرغم من الإجهاض خمس مرات. تحدثت شابة حملت سبع مرات عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها عن الهجوم القاسي الذي تعرضت له من قبل المجتمع.وأنجي التي تبلغ من العمر 21 عامًا وهي الآن أم لثلاثة أطفال، وحامل بطفلها الرابع، اكتشفت لأول مرة أنها حامل من زوجها الحالي جوردون عندما كان عمرها 15 عامًا فقط.وعلى الرغم من تحذير بعض الأشخاص لها، فقد أكمل الزوجان فترة الحمل ورحبا بابنتهما الصغيرة نيفيه، التي تبلغ الآن أربعة أعوام.وأنجي وجوردون اللذان تزوجا في اليوم التالي لعيد ميلادها السادس عشر، أنجبا ابنهما هدسون إلى العالم عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.ثم فقد الزوجان بشكل مأساوي خمسة أطفال بسبب الإجهاض، قبل أن ينجبا الطفل الثالث، فينلي، الذي ولد العام الفائت، بحسب موقع "ذا صن" وقالت أنجي: “الحكم يمكن أن يكون صعباً. كنت لا أزال صغيرة جدًا وفي المدرسة عندما اكتشفت أنني حامل، لذلك فقدت كل من كنت قريبة منهم، لأننا لم نعد نعيش نفس الحياة".وفي الوقت نفسه كانت آنجي تتعرض للهجوم من الغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعتبرونها مثيرة للشفقة وحمقاء.لكن أنجي فخورة وسعيدة بتكوينها عائلة كبيرة في سن مبكرة، على الرغم من الإجهاض خمس مرات.