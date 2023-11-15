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قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!

منوعات
2023-11-15 | 09:39
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قفزت &quot;الوحوش الشرسة&quot; على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!
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قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!

قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!

قُتل تلميذ بوحشية على يد قرد بعد أن مزق معدته ومزق أمعائه.

هذا هو أحدث هجوم في قرية هندية تعاني من عصابة من الجرابيات حيث تواصل هذه القرود أعمال الشغب ومهاجمة البشر.، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكان ديباك ثاكور، البالغ من العمر 10 أعوام، يلعب مع أصدقائه في قريته الصغيرة سالكي في جانديناجر بولاية جوجارات بالهند، عندما تعرض للترهيب من قبل عصابة من القردة.

وبدأ الهجوم الوحشي بقفز الوحوش الشرسة على ديباك قبل أن تلجأ إلى ثقب جلد الصبي وحفر مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه.

وتم نقل الطفل بسرعة إلى مستشفى محلي لكنه توفي بشكل مأساوي قبل أن يتمكن الأطباء من مساعدته.

وقال مسؤول في بيان: "تمزقت أمعاؤه في الهجوم. وهرع إلى منزله ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله... وهذا هو الهجوم الثالث الذي تقوم به القرود في القرية خلال أسبوع."

وطمأن فيشال تشودري، مسؤول الغابات في سالكي، القرويين بأنه وفريقه يطاردون الحيوانات المفترسة القاتلة ويحاولون الإمساك بـ "القوات الكبيرة" لفترة من الوقت.

وقال: " ناك مجموعة كبيرة من القرود في القرية، بما في ذلك أربعة من القرود البالغين الذين شاركوا في الهجمات في الأسبوع الفائت. وقد تم إنقاذ اثنين منها. وتجري الجهود لاحتجاز آخر".
 

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"الوحوش

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إليكم

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