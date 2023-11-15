الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جامعة مرموقة في هذا البلد توافق على إعطاء الطالبات إجازة خاصة بالدورة الشهرية
منوعات
2023-11-15 | 09:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جامعة مرموقة في هذا البلد توافق على إعطاء الطالبات إجازة خاصة بالدورة الشهرية
جامعة مرموقة في هذا البلد توافق على إعطاء الطالبات إجازة خاصة بالدورة الشهرية
وافقت جامعة تايلاندية مرموقة على إعطاء "إجازة خاصة بالدورة الشهرية" للطالبات اللواتي يعانين من مشاكل بالحيض، في قرار هو الأول من نوعه في جامعات تايلاند.
وتعتزم جامعة تاماسات في باثوم ثاني التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال بانكوك، السماح للطالبات اللواتي يعانين آلاماً خلال الدورة الشهرية مصحوبة بصداع وتعب، بالتغيّب عن الدراسة من دون أن يؤثّر ذلك على علاماتهنّ.
وحظي هذا القرار خلال الأسبوع الفائت بموافقة اللجنة الأكاديمية في الجامعة، لتصبح جامعة تاماسات بذلك أول مؤسسة تعليمية في المملكة تمنح طالباتها الحق في "إجازة خاصة بالدورة الشهرية".
وكتب اتّحاد الطلاب في بيان نشره عبر منصة "اكس" (تويتر سابقاً) "يودّ القسم الأكاديمي أن يطلب تعاون الكليات والمعاهد والمدارس لمنح الطالبات إذناً في التغيّب عن الدراسة خلال الدورة الشهرية".
ولم يشر البيان إلى الفترة التي سيُسمح بها للطالبات بالتغيّب عن الجامعة.
وتُعدّ تاماسات، ثاني أقدم جامعة في تايلاند، إحدى أكثر الجامعات تقدماً في المملكة. وتشتهر باختصاصيها في العلوم السياسية والقانون.
وأقرّت دول عدّة قوانين تتيح للنساء أخذ إجازة خلال الدورة الشهرية، بينها اليابان وإندونيسيا وإسبانيا. وفي دول أخرى، بدأ أصحاب العمل يعطون إجازات مماثلة للموظّفات من دون أن يكونوا مُلزمين بذلك قانوناً.
آخر الأخبار
منوعات
جامعة
دورو
شهرية
إجازة
التالي
الملك تشارلز الثالث يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين
أراد استخدام المرحاض في القطار فتعرّض لهجوم عنيف من مجموعة رجال...وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-13
بنك الدم في الجامعة الأميركية في بيروت بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من جميع الفئات... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71449055
آخر الأخبار
2023-11-13
بنك الدم في الجامعة الأميركية في بيروت بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من جميع الفئات... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71449055
0
خبر عاجل
2023-11-13
لقاء يجمع السفيرة الأميركية دوروثي شيا مع البطريرك الراعي في بكركي
خبر عاجل
2023-11-13
لقاء يجمع السفيرة الأميركية دوروثي شيا مع البطريرك الراعي في بكركي
0
أخبار لبنان
2023-11-12
جنبلاط: أقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية
أخبار لبنان
2023-11-12
جنبلاط: أقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية
0
آخر الأخبار
2023-11-11
بنك الدم في الجامعة الاميركية بيروت بحاجة ماسّة الى بلاكيت دم من كل الفئات. للتواصل: 71449055
آخر الأخبار
2023-11-11
بنك الدم في الجامعة الاميركية بيروت بحاجة ماسّة الى بلاكيت دم من كل الفئات. للتواصل: 71449055
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:49
إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً
منوعات
05:49
إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً
0
منوعات
05:18
دبي تواصل توسيع مطارها الجديد
منوعات
05:18
دبي تواصل توسيع مطارها الجديد
0
منوعات
04:48
بريطانيا تُصدر قطعاً نقدية معدنية تحمل صور جيمس بوند
منوعات
04:48
بريطانيا تُصدر قطعاً نقدية معدنية تحمل صور جيمس بوند
0
منوعات
04:36
الطيور على أشكالها تقف...خلال نومها
منوعات
04:36
الطيور على أشكالها تقف...خلال نومها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
0
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-07
غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان
منوعات
2023-11-07
غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان
0
اقتصاد
2023-10-19
سلام أحال على القضاء ٢٥١ محضر ضبط: لإنزال أشد العقوبات بحقّ تجار الأزمات
اقتصاد
2023-10-19
سلام أحال على القضاء ٢٥١ محضر ضبط: لإنزال أشد العقوبات بحقّ تجار الأزمات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان وحلم المونديال مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان وحلم المونديال مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هكذا استقرت اليوم بورصة التمديد لقائد الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هكذا استقرت اليوم بورصة التمديد لقائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان لم يخرج عن خارطة الأعياد... وهذا العام Christmas is on ice
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان لم يخرج عن خارطة الأعياد... وهذا العام Christmas is on ice
0
أخبار دولية
13:42
كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟
أخبار دولية
13:42
كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكوفية والفدائي... عملان فنيان لللبناني أيمن بعلبكي أرعبا العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكوفية والفدائي... عملان فنيان لللبناني أيمن بعلبكي أرعبا العالم!
0
أخبار دولية
13:25
ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟
أخبار دولية
13:25
ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
2
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
4
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
5
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
6
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
7
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
8
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More