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صاحب صالون الأظافر حبسها مع ابنها داخل محلّه... لن تصدقوا السبب!
منوعات
2023-11-15 | 10:46
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صاحب صالون الأظافر حبسها مع ابنها داخل محلّه... لن تصدقوا السبب!
صاحب صالون الأظافر حبسها مع ابنها داخل محلّه... لن تصدقوا السبب!
تعرض صالون للأظافر في منطقة هيوستن في الولايات المتحدة لموقف محرج بعد أن ادعت زبونة أن صاحب الصالون حبسها هي وابنها البالغ من العمر 4 سنوات في الداخل لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد أن اعترضت على الفاتورة.
ووفقًا لموقع
"فوكس نيوز"
، تقول المرأة إنها ذهبت يوم الأحد للحصول على العناية الأساسية بالأقدام، والتي كان سعرها 55 دولارًا.
وقالت المرأة إنه تم تحصيل 110 دولارات منها مقابل عدد من الإضافات، بما في ذلك رسوم بطاقة الائتمان البالغة 15 دولارًا و10 دولارات مقابل زجاجة مياه لطفلها.
وعندما قالت المرأة إنها ستدفع 55 دولارًا فقط، حبسها صاحب الصالون هي وابنها في الداخل لأنه اتصل بالشرطة.
وعندما وصل الشرطي إلى الصالون، زعمت المرأة أن صاحب الصالون أخبر النائب على الهاتف أنها مدينة بمبلغ 335 دولارًا، بما في ذلك 200 دولار رسوم استدعاء الشرطة.
ويُذكر أن هذا الصالون كان أيضًا موضوعًا لثلاثة اتهامات سابقة من زبائن مختلفين.
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