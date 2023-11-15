الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!

منوعات
2023-11-15 | 11:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية &quot;مسكونة&quot;؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!

فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!

يمكن ربط الحفر الغامضة التي انفتحت في شارع مزدحم بشبكة من الأنفاق تحت الأرض "المسكونة" التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وظهرت التجاويف غير العادية في طريق سكني في تريدورث، غلوستر، وتم إزالتها من قبل السلطات.

ويعتقد أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأسابيع الأخيرة تسببت في ظهور الثقوب الجديدة، وفق ما نقل موقع ذا صن.
لكن خبراء الخوارق المحليين يقولون إنها أثارت اهتمامًا متجددًا بالشائعات والأساطير القديمة في المدينة حول الغرف الجوفية القديمة.

وكشفت الصور سابقًا عن شبكة من غرف الأنفاق بطول 22 ميلًا يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الإنجليزية والحرب العالمية الثانية.

ومنذ أن فتحت المجاري، تواصل العديد من السكان مع مجموعة بحث محلية عن الخوارق.

وقال إد فرانسيس، من خدمات التحقيق في الخوارق في غلوسيستر: "بدأنا في تلقي الرسائل على صفحتنا على فيسبوك."

"معظم الاستفسارات كانت من السكان المحليين يسألون عما إذا كان هناك صلة بين الحفرة والأنفاق السرية التي يعتقد أنها موجودة تحت المدينة".

ويعتقدون أن الأمطار الغزيرة ربما تكون قد أزعجت بعض الأنفاق والممرات المفقودة والمنسية والسرية.

وأضاف بول كاوميدو، وهو أيضًا من المجموعة: "هناك مداخل لشبكة الأنفاق من أقبية العديد من الحانات في وسط المدينة وقد رأيناها."

"فندق Fleece Hotel، المغلق الآن، له مدخل في الطابق السفلي يؤدي إلى نفق تم سده بالطوب ويبدو أنه يتجه أسفل شارع Westgate في اتجاه الكاتدرائية."

"يُعتقد أن نظام الأنفاق تم استخدامه لأغراض عدة على مر القرون، بدءًا من التهريب، إلى الحرب الأهلية الإنجليزية، وبعد ذلك في الحرب العالمية الثانية، يُشاع أن الأجهزة السرية والجيش استخدموها أيضًا."

وقال بول إنه وباحثون آخرون سمعوا قصة محلية عن الأنفاق تم تناقلها عبر الأجيال.

وتابع: "على ما يبدو، كانت مجموعة من البنائين يعملون تحت المدينة في الأنفاق بموجب عقد من المجلس للقيام بنوع من أعمال البناء أو الصيانة الكبيرة، بآلات كبيرة، وأدوات بقيمة آلاف الجنيهات."

"يُقال أنه كانت هناك أحداث غير عادية حيث كانوا يعملون، وأشياء تتحرك من تلقاء نفسها، وأصوات غريبة، ويبدو أن الأمور تصاعدت بسرعة إلى حيث فر جميع عمال البناء فجأة من الأنفاق وتسلقوها.

"أعتقد أن هناك الكثير من الألغاز تحت أرصفة وشوارع غلوستر، ولكن في هذه المناسبة، يبدو الأمر أشبه بمجاري فيكتورية قديمة انهارت أكثر من أناس السحالي يخرجون من مخابئهم تحت الأرض."

ووفقًا لمؤرخ الخوارق ومضيف برنامج Fortean News Podcast، قال جيمس كوبرت: "في نيسان 2022، ظهرت حفرة في روما، بالقرب من البانثيون.

"من المثير للدهشة أن الحفرة كشفت عن بقايا معبد يعود تاريخه إلى عام 27 قبل الميلاد، بالإضافة إلى الكثير من الاكتشافات الرائعة الأخرى والأدلة على ماضي المدينة وتاريخها."

"لذا يمكن للحفر في الأماكن التاريخية أن تكشف أسرارًا قديمة وكنوزًا مفقودة، وبما أن تاريخ غلوستر يعود حرفيًا إلى آلاف السنين، فلن أتفاجأ إذا كشفت حفرة في المدينة عن هياكل مخفية تحت الأرض."

وقالت تغريدة من فريق الطرق السريعة في غلوسيسترشاير إنه تم إغلاق الطريق بشكل طارئ أثناء إجراء الإصلاحات.

آخر الأخبار

منوعات

غامضة

مزدحم

التساؤلات...

مرتبطة

بأنفاق

تاريخية

"مسكونة"؟!

LBCI التالي
الملك تشارلز الثالث يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين
أراد استخدام المرحاض في القطار فتعرّض لهجوم عنيف من مجموعة رجال...وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-23

زوجة كاني ويست تثير غضب الإيطاليين من جديد... ظهرت في الشارع بإطلالة "شبه عارية"! (صور)

LBCI
فنّ
03:50

"تارك مرتك وزاتتها بالشارع"... زوجة مايز البياع أصغر منه بـ30 عاماً: كيف قدرت تمثّل عليي؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-11-09

الأمومة لا علاقة لها بالأنوثة.. إليسا تثير جدلاً: مقولة "الولد سند" كذبة!

LBCI
منوعات
2023-11-08

"تؤدي إلى جنون التزاوج "... طائرات الهليكوبتر تثير الشهوة الجنسية لدى هذا الحيوان!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:49

إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً

LBCI
منوعات
05:18

دبي تواصل توسيع مطارها الجديد

LBCI
منوعات
04:48

بريطانيا تُصدر قطعاً نقدية معدنية تحمل صور جيمس بوند

LBCI
منوعات
04:36

الطيور على أشكالها تقف...خلال نومها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
13:20

هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟

LBCI
موضة وجمال
02:32

مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-07

غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان

LBCI
اقتصاد
2023-10-19

سلام أحال على القضاء ٢٥١ محضر ضبط: لإنزال أشد العقوبات بحقّ تجار الأزمات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:59

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لبنان وحلم المونديال مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هكذا استقرت اليوم بورصة التمديد لقائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان لم يخرج عن خارطة الأعياد... وهذا العام Christmas is on ice

LBCI
أخبار دولية
13:42

كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الكوفية والفدائي... عملان فنيان لللبناني أيمن بعلبكي أرعبا العالم!

LBCI
أخبار دولية
13:25

ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:53

القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى

LBCI
اخبار البرامج
15:14

بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
02:44

أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني

LBCI
موضة وجمال
02:32

مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء

LBCI
خبر عاجل
07:57

قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا

LBCI
أخبار لبنان
16:23

أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More