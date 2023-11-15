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فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!
منوعات
2023-11-15 | 11:51
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فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!
فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!
يمكن ربط الحفر الغامضة التي انفتحت في شارع مزدحم بشبكة من الأنفاق تحت الأرض "المسكونة" التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.
وظهرت التجاويف غير العادية في طريق سكني في تريدورث، غلوستر، وتم إزالتها من قبل السلطات.
ويعتقد أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأسابيع الأخيرة تسببت في ظهور الثقوب الجديدة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
لكن خبراء الخوارق المحليين يقولون إنها أثارت اهتمامًا متجددًا بالشائعات والأساطير القديمة في المدينة حول الغرف الجوفية القديمة.
وكشفت الصور سابقًا عن شبكة من غرف الأنفاق بطول 22 ميلًا يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الإنجليزية والحرب العالمية الثانية.
ومنذ أن فتحت المجاري، تواصل العديد من السكان مع مجموعة بحث محلية عن الخوارق.
وقال إد فرانسيس، من خدمات التحقيق في الخوارق في غلوسيستر: "بدأنا في تلقي الرسائل على صفحتنا على فيسبوك."
"معظم الاستفسارات كانت من السكان المحليين يسألون عما إذا كان هناك صلة بين الحفرة والأنفاق السرية التي يعتقد أنها موجودة تحت المدينة".
ويعتقدون أن الأمطار الغزيرة ربما تكون قد أزعجت بعض الأنفاق والممرات المفقودة والمنسية والسرية.
وأضاف بول كاوميدو، وهو أيضًا من المجموعة: "هناك مداخل لشبكة الأنفاق من أقبية العديد من الحانات في وسط المدينة وقد رأيناها."
"فندق Fleece Hotel، المغلق الآن، له مدخل في الطابق السفلي يؤدي إلى نفق تم سده بالطوب ويبدو أنه يتجه أسفل شارع Westgate في اتجاه الكاتدرائية."
"يُعتقد أن نظام الأنفاق تم استخدامه لأغراض عدة على مر القرون، بدءًا من التهريب، إلى الحرب الأهلية الإنجليزية، وبعد ذلك في الحرب العالمية الثانية، يُشاع أن الأجهزة السرية والجيش استخدموها أيضًا."
وقال بول إنه وباحثون آخرون سمعوا قصة محلية عن الأنفاق تم تناقلها عبر الأجيال.
وتابع: "على ما يبدو، كانت مجموعة من البنائين يعملون تحت المدينة في الأنفاق بموجب عقد من المجلس للقيام بنوع من أعمال البناء أو الصيانة الكبيرة، بآلات كبيرة، وأدوات بقيمة آلاف الجنيهات."
"يُقال أنه كانت هناك أحداث غير عادية حيث كانوا يعملون، وأشياء تتحرك من تلقاء نفسها، وأصوات غريبة، ويبدو أن الأمور تصاعدت بسرعة إلى حيث فر جميع عمال البناء فجأة من الأنفاق وتسلقوها.
"أعتقد أن هناك الكثير من الألغاز تحت أرصفة وشوارع غلوستر، ولكن في هذه المناسبة، يبدو الأمر أشبه بمجاري فيكتورية قديمة انهارت أكثر من أناس السحالي يخرجون من مخابئهم تحت الأرض."
ووفقًا لمؤرخ الخوارق ومضيف برنامج Fortean News Podcast، قال جيمس كوبرت: "في نيسان 2022، ظهرت حفرة في روما، بالقرب من البانثيون.
"من المثير للدهشة أن الحفرة كشفت عن بقايا معبد يعود تاريخه إلى عام 27 قبل الميلاد، بالإضافة إلى الكثير من الاكتشافات الرائعة الأخرى والأدلة على ماضي المدينة وتاريخها."
"لذا يمكن للحفر في الأماكن التاريخية أن تكشف أسرارًا قديمة وكنوزًا مفقودة، وبما أن تاريخ غلوستر يعود حرفيًا إلى آلاف السنين، فلن أتفاجأ إذا كشفت حفرة في المدينة عن هياكل مخفية تحت الأرض."
وقالت تغريدة من فريق الطرق السريعة في غلوسيسترشاير إنه تم إغلاق الطريق بشكل طارئ أثناء إجراء الإصلاحات.
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