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رغم عدم تلبية مطالبهم... مئات آلاف عمال مصانع النسيج في بنغلادش يستأنفون العمل!

منوعات
2023-11-16 | 04:13
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رغم عدم تلبية مطالبهم... مئات آلاف عمال مصانع النسيج في بنغلادش يستأنفون العمل!
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رغم عدم تلبية مطالبهم... مئات آلاف عمال مصانع النسيج في بنغلادش يستأنفون العمل!

رغم عدم تلبية مطالبهم... مئات آلاف عمال مصانع النسيج في بنغلادش يستأنفون العمل!

استأنف مئات آلاف عمال مصانع النسيج في بنغلادش عملهم الأربعاء رغم عدم تلبية المطالب التي رفعوها على مدى أيام في تظاهرات عنيفة وتمثلت بزيادة اللحدّ الأدنى لأجورهم بثلاثة أضعاف.

تشكل مصانع الملابس في بنغلادش التي يبلغ عددها 3500 مصنع نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تخدم كبرى العلامات التجارية في العالم مثل زارا وليفايز وأتش أند أم.

لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، وغالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يبدأ راتبهن الشهري من 8300 تاكا (75 دولارا).

شهدت الدولة الفقيرة في جنوب آسيا احتجاجات عنيفة مع تحرك عمال صناعة الملابس للمطالبة بتحسين الأجور منذ الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل أربعة عمال على الأقل ونهب أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 مصنعا، وفقا للشرطة.

واقترحت لجنة حكومية رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج الأسبوع الماضي بنسبة 56,25% على الراتب الشهري الأساسي، ليصل إلى 12500 تاكا (104 يورو)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح "سخيفا". ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقلّ عن 23000 تاكا.

وقالت الشرطة الأربعاء إن عشرات المصانع التي أغلقت بسبب التظاهرات في أشوليا وغازيبور الأسبوع الماضي، أعيد فتحها بعدما أجرى أصحابها محادثات مع العمّال على مدى اليومين الماضيين.

وقال قائد شرطة أشوليا سروار علام لوكالة فرانس برس "دخل مئات آلاف العمّال إلى المصانع... لا يوجد عنف، كلّ المصانع مفتوحة".
 
 

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