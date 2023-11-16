بريطانيا تُصدر قطعاً نقدية معدنية تحمل صور جيمس بوند

وضعت هيئة "ذي رويال مينت" الرسمية المسؤولة عن سك العملة البريطانية في التداول الأربعاء مجموعة من النقود المعدنية المخصصة لهواة جمع العملات والمستثمرين، تحمل صورة شخصية الجاسوس جيمس بوند السينمائية الشهيرة، بمناسبة الذكرى الستين لظهورها للمرة الأولى.وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته الأربعاء وأعلنت فيه عن أولى القطع النقدية السبع أن هذه السلسلة الجديدة "توفر لمحبي العميل "007" فرصة جمع عملات محدودة الإصدار أو الاستثمار في المعادن الثمينة، الذهب أو الفضة".وستمثّل كل من القطع مشهداً شهيراً من أحد أفلام جيمس بوند يعبّر عن عقد من الزمان، وخُصِصَت أولاها لستينات القرن العشرين، ويبدو فيها الممثل شون كونري مؤدياً دور بوند وهو جالس في طائرة الجيروكوبتر "ليتل نيلّي" ( من فيلم "يو أونلي ليف توايس").ويظهر الشعار البصري "007" وعليه ماسورة بندقية، في الجزء السفلي من القطعة النقدية. ويتوقع الإعلان عن بقية قطع السلسلة في وقت لاحق من السنتين الجارية والمقبلة.وتباع القطعة بسعر يبدأ من 14,50 جنيهاً إسترلينياً (نحو 18,5 دولاراً) لنسخة من الكوبرونيكل (مزيج من النحاس والنيكل)، ويصل إلى 5305 جنيهات إسترلينية للنسخة الأغلى ثمناً، المصنوعة من أكثر من 62 غراماً من الذهب.