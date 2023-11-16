إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً

أفادت وسائل إعلام تركية أنّ مداناً بجريمة قتل الصحافي التركي الأرمني هرانت دينك التي وقعت عام 2007، أُطلق سراحه الأربعاء من السجن بسبب "سلوكه الحسن".وقُتل دينك بإطلاق رصاصتين في رأسه في وضح النهار أمام مدخل صحيفة أغوس التي كان يرأس تحريرها وتصدر باللغتين التركية الأرمنية.وعمّ الحداد حينها الجالية التركية الأرمنية بسبب مقتل الصحافي البالغ 52 عاماً وجرت محاكمة للمتهمين بقتله استمرت أكثر من عقد وشهدت اتهامات لكبار ضباط الأمن بأنهم كانوا على دراية بالمؤامرة ضدّه ولكنهم لم يحركوا ساكنا.وأقرّ أوغون ساماست الذي كان عاطلاً عن العمل ويبلغ 17 عاماً في ذلك الوقت بارتكاب الجريمة، وحُكم عليه عام 2011 بالسجن 23 عاماً.لكن وسائل الإعلام التركية، بما في ذلك قناة "ان تي في" الخاصة ووكالة أنباء "دي اتش آيه" وصحيفة أغوس حيث كان يعمل دينك، ذكرت أنّه تمّ إطلاق سراح ساماست من السجن مساء الأربعاء.وأوردت قناة "ان تي في" أنّه "تقرّر استيفاء ساماست شروط إطلاق السراح المشروط".ولم يتمّ تأكيد الخبر من أيّ مصدر رسمي.وتركز عمل دينك على إصلاح العلاقات بين أنقرة ويريفان التي لا تزال متوترة بشدة بسبب عمليات القتل الجماعي للأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، والتي ترفض تركيا الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية.واتهمت عائلة الصحافي وزملاؤه كبار مسؤولي الشرطة وأجهزة الأمن التركية بالوقوف وراء مقتله.وقضت محكمة في إسطنبول بسجن أربعة أشخاص، بينهم قائدان سابقان للشرطة، مدى الحياة عام 2021.وقال ممثّل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا لوكالة فرانس برس إنّ هذا "نبأ مؤلم جداً لعائلة دينك" وكلّ من يعرفه.وأضاف أنّ إطلاق سراح القاتل "لا ينبغي أن يمثّل نهاية البحث عن الحقيقة".