الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً
منوعات
2023-11-16 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً
إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً
أفادت وسائل إعلام تركية أنّ مداناً بجريمة قتل الصحافي التركي الأرمني هرانت دينك التي وقعت عام 2007، أُطلق سراحه الأربعاء من السجن بسبب "سلوكه الحسن".
وقُتل دينك بإطلاق رصاصتين في رأسه في وضح النهار أمام مدخل صحيفة أغوس التي كان يرأس تحريرها وتصدر باللغتين التركية الأرمنية.
وعمّ الحداد حينها الجالية التركية الأرمنية بسبب مقتل الصحافي البالغ 52 عاماً وجرت محاكمة للمتهمين بقتله استمرت أكثر من عقد وشهدت اتهامات لكبار ضباط الأمن بأنهم كانوا على دراية بالمؤامرة ضدّه ولكنهم لم يحركوا ساكنا.
وأقرّ أوغون ساماست الذي كان عاطلاً عن العمل ويبلغ 17 عاماً في ذلك الوقت بارتكاب الجريمة، وحُكم عليه عام 2011 بالسجن 23 عاماً.
لكن وسائل الإعلام التركية، بما في ذلك قناة "ان تي في" الخاصة ووكالة أنباء "دي اتش آيه" وصحيفة أغوس حيث كان يعمل دينك، ذكرت أنّه تمّ إطلاق سراح ساماست من السجن مساء الأربعاء.
وأوردت قناة "ان تي في" أنّه "تقرّر استيفاء ساماست شروط إطلاق السراح المشروط".
ولم يتمّ تأكيد الخبر من أيّ مصدر رسمي.
وتركز عمل دينك على إصلاح العلاقات بين أنقرة ويريفان التي لا تزال متوترة بشدة بسبب عمليات القتل الجماعي للأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، والتي ترفض تركيا الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية.
واتهمت عائلة الصحافي وزملاؤه كبار مسؤولي الشرطة وأجهزة الأمن التركية بالوقوف وراء مقتله.
وقضت محكمة في إسطنبول بسجن أربعة أشخاص، بينهم قائدان سابقان للشرطة، مدى الحياة عام 2021.
وقال ممثّل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا لوكالة فرانس برس إنّ هذا "نبأ مؤلم جداً لعائلة دينك" وكلّ من يعرفه.
وأضاف أنّ إطلاق سراح القاتل "لا ينبغي أن يمثّل نهاية البحث عن الحقيقة".
آخر الأخبار
منوعات
قتل
صحافي
تركي
أرمني
التالي
الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن تُشارك في حفل انتخاب "ملكة جمال الكون"
دبي تواصل توسيع مطارها الجديد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-31
لجنة حماية الصحافيين: مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
2023-10-31
لجنة حماية الصحافيين: مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس
0
أمن وقضاء
2023-10-19
اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن
أمن وقضاء
2023-10-19
اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن
0
آخر الأخبار
2023-10-16
أ.ف.ب: مقتل 11 صحافيًا فلسطينيًا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة
آخر الأخبار
2023-10-16
أ.ف.ب: مقتل 11 صحافيًا فلسطينيًا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة
0
آخر الأخبار
2023-10-15
المقاومة الإسلامية: ردًا على قتل وجرح الصحافيين في علما الشعب والمدنيين في شبعا هاجم مجاهدونا ثكنة حانيتا الصهيونية بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
2023-10-15
المقاومة الإسلامية: ردًا على قتل وجرح الصحافيين في علما الشعب والمدنيين في شبعا هاجم مجاهدونا ثكنة حانيتا الصهيونية بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:43
خلال ثوانٍ التهمت النيران منزله وقتلت زوجته وأولاده... هل الألعاب النارية هي السبب؟ (فيديو)
منوعات
08:43
خلال ثوانٍ التهمت النيران منزله وقتلت زوجته وأولاده... هل الألعاب النارية هي السبب؟ (فيديو)
0
منوعات
07:44
عوامل تحفّز "المتنمر" على الأذية... وهكذا تربون أطفالاً أكثر تعاطفاً!
منوعات
07:44
عوامل تحفّز "المتنمر" على الأذية... وهكذا تربون أطفالاً أكثر تعاطفاً!
0
منوعات
07:23
غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!
منوعات
07:23
غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!
0
منوعات
06:57
والدان كانا يلتقطان صورة لابنتهما عندما وقعت الفاجعة...هكذا توفيت الطفلة!
منوعات
06:57
والدان كانا يلتقطان صورة لابنتهما عندما وقعت الفاجعة...هكذا توفيت الطفلة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:48
القوات الروسية تكثّف هجماتها على بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا
أخبار دولية
07:48
القوات الروسية تكثّف هجماتها على بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا
0
آخر الأخبار
07:45
مدير مستشفى الشفاء في غزة: قمنا بدفن حوالي 80 جثة وباقي الجثث التي كانت في الطرقات أو الثلاجات سحبها الاحتلال
آخر الأخبار
07:45
مدير مستشفى الشفاء في غزة: قمنا بدفن حوالي 80 جثة وباقي الجثث التي كانت في الطرقات أو الثلاجات سحبها الاحتلال
0
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
0
أخبار لبنان
2023-08-15
أمن الدولة تفوز على بيصور 37-20
أخبار لبنان
2023-08-15
أمن الدولة تفوز على بيصور 37-20
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:04
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:04
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
0
أخبار دولية
06:50
مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة
أخبار دولية
06:50
مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة
0
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
0
أخبار دولية
04:27
إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس
أخبار دولية
04:27
إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس
0
أخبار دولية
02:10
شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف
أخبار دولية
02:10
شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف
0
أخبار دولية
00:48
بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن
أخبار دولية
00:48
بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن
0
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
3
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
4
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
5
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
6
أخبار لبنان
06:42
الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل
أخبار لبنان
06:42
الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل
7
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
8
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More