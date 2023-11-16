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والدان كانا يلتقطان صورة لابنتهما عندما وقعت الفاجعة...هكذا توفيت الطفلة!

منوعات
2023-11-16 | 06:57
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والدان كانا يلتقطان صورة لابنتهما عندما وقعت الفاجعة...هكذا توفيت الطفلة!
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والدان كانا يلتقطان صورة لابنتهما عندما وقعت الفاجعة...هكذا توفيت الطفلة!

والدان كانا يلتقطان صورة لابنتهما عندما وقعت الفاجعة...هكذا توفيت الطفلة!

توفيت الطفلة نوريا سجاد وزميلتها التلميذة سيلينا لاو البالغة من العمر ثماني سنوات، في أعقاب الحادث الذي وقع في مدرسة في لندن.

وكان والدا نوريا يلتقطان صورة لابنتهما قبل لحظات من دهسها بسيارة حتى الموت.

وبحسب موقع "ذا صن"، تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا في مكان الحادث، للاشتباه في أنها تسببت في وفاة طفلتين بسبب القيادة الخطرة. وتم إطلاق سراحها لاحقاً بكفالة حتى شهر كانون الثاني.

وشكك والدا نوريا في تقصّد التأخير في القضية. اذ تم فتح التحقيقات في وفاة نوريا وسيلينا، وتم تأجيلها في محكمة الطب الشرعي في 12 تموز.

وقالت شرطة العاصمة إنها تدرك أن "الوقت المستغرق يمكن أن يسبب المزيد من الضيق، لكن من الصواب والعدل لجميع المعنيين أن نجري تحقيقا شاملاً وموسعاً".

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