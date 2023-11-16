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غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!

غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!







وفي التفاصيل، أبلغت والدة الضحية الشرطة في حزيران عن اختفاء ابنتها هيذر شواب، البالغة من العمر 35 عامًا،مضيفةً أنها لم تكن على اتصال بابنتها لمدة عام تقريبًا بسبب تعاطيها للمخدرات.



وقالت والدة هيذر للشرطة أيضًا إنها كانت خائفة من أن يكون حبيبها تشاد ستيفنز، البالغ من العمر 42 عامًا، خطيرًا ومسيئًا ومن المكن أن يقتلها في يوم من الأيام.



وبعد ورود تقارير عن اختفاء هيذر، حصلت الشرطة في تكساس، على مذكرة تفتيش لمنزل ستيفنز في 6 تشرين الثاني حيث قوبلوا بمشهد مروع، بعد اقتحامهم مدخل المطبخ الذي كان مغلقًا عن بقية المنزل بألواح صخرية.



ووجد رجال الشرطة جثة المرأة ملفوفة في "كميات كبيرة من الغلاف البلاستيكي" وقد تم وضعها في الثلاجة.



وبدوره، ادّعى ستيفنز أنه كان يريد الذهاب لتبليغ الشرطة أن شواب توفيت لكنه تردد ووضع جثتها في الثلاجة لأنه لم يكن يعرف ماذا يفعل عثر على جثة امرأة في ثلاجة حبيبها "ملفوفة بكميات كبيرة من البلاستيك"، وفقًا لتقرير الشرطة في تكساس، وفقاً لصحيفة " ذا صن ".وفي التفاصيل، أبلغت والدة الضحية الشرطة في حزيران عن اختفاء ابنتها هيذر شواب، البالغة من العمر 35 عامًا،مضيفةً أنها لم تكن على اتصال بابنتها لمدة عام تقريبًا بسبب تعاطيها للمخدرات.وقالت والدة هيذر للشرطة أيضًا إنها كانت خائفة من أن يكون حبيبها تشاد ستيفنز، البالغ من العمر 42 عامًا، خطيرًا ومسيئًا ومن المكن أن يقتلها في يوم من الأيام.وبعد ورود تقارير عن اختفاء هيذر، حصلت الشرطة في تكساس، على مذكرة تفتيش لمنزل ستيفنز في 6 تشرين الثاني حيث قوبلوا بمشهد مروع، بعد اقتحامهم مدخل المطبخ الذي كان مغلقًا عن بقية المنزل بألواح صخرية.ووجد رجال الشرطة جثة المرأة ملفوفة في "كميات كبيرة من الغلاف البلاستيكي" وقد تم وضعها في الثلاجة.وبدوره، ادّعى ستيفنز أنه كان يريد الذهاب لتبليغ الشرطة أن شواب توفيت لكنه تردد ووضع جثتها في الثلاجة لأنه لم يكن يعرف ماذا يفعل