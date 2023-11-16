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خلال ثوانٍ التهمت النيران منزله وقتلت زوجته وأولاده... هل الألعاب النارية هي السبب؟ (فيديو)

منوعات
2023-11-16 | 08:43
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خلال ثوانٍ التهمت النيران منزله وقتلت زوجته وأولاده... هل الألعاب النارية هي السبب؟ (فيديو)
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خلال ثوانٍ التهمت النيران منزله وقتلت زوجته وأولاده... هل الألعاب النارية هي السبب؟ (فيديو)

خلال ثوانٍ التهمت النيران منزله وقتلت زوجته وأولاده... هل الألعاب النارية هي السبب؟ (فيديو)

ادعى صهر الأب الذي فقد زوجته وأطفاله الثلاثة في حريق منزل مميت في هونسلو الليلة الفائتة، أن الحريق الأولي "بدأ في صندوق قمامة خارجي" في ليلة كانت فيها الألعاب النارية في ديوالي كثيفة حول العقار.

وشاهد الجيران الأب المذهول أروين كيشين وهو يصرخ "أطفالي، أطفالي" بعد الحريق الذي أدى أيضًا إلى مقتل شخص آخر - ولا يزال هناك شخص آخر في عداد المفقودين بعد الحريق.

وذكرت صحيفة صن أن من بين القتلى طفل السيد والسيدة كيشين الذي كان داخل المنزل الذي اشتعلت فيه النيران في "ثماني ثواني" فقط، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت شرطة العاصمة إنها لا تستطيع استبعاد الألعاب النارية كسبب محتمل للحريق المميت، مع اعتراف كبير المشرفين شون ويلسون: "في هذه المرحلة، يتم التحقيق في هذا من قبلنا وضباط الإطفاء المتخصصين".

وقال صهر السيد كيشين، ديليب سينغ، الذي يعيش في مانشستر ولكنه سافر إلى لندن عندما اندلعت أخبار الحريق، إن العائلة الناجية "في حاجة ماسة للحصول على معلومات".

واجتاح الحريق الهائل العقار الواقع على قناة تشانل كلوز بغرب لندن، ولم يتمكن سوى رجل واحد من مغادرة المنزل قبل وصول فرقة الإطفاء.

وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بجروح غير مهددة للحياة، ولا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين.
 

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