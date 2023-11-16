2min

"في العيد تتحول إلى وحش"... تستضيف شقيقتها وعائلتها على غداء الميلاد كل سنة وتجبرها على دفع نصف ثمن المشتريات!

"في العيد تتحول إلى وحش"... تستضيف شقيقتها وعائلتها على غداء الميلاد كل سنة وتجبرها على دفع نصف ثمن المشتريات!







ومن المضحك أن أنيليس، التي تعيش بالقرب من شيربورن في دورست مع زوجها وابنتيها البالغتين 20 و16 عامًا، تتحمل تكاليف بقية أفراد الأسرة - إلا أختها وصهرها وابني أختها، 17 و13 عامًا.



والآن تشارك أنيليز قصتها، وتقسم أنها لا تزال تحب أختها، وفق ما نقل موقع



وتقول: "أختي جميلة بشكل عام، لكنها مزعجة جدًا عندما يتعلق الأمر بعيد الميلاد - فهي تتحول إلى وحش."



"إنها تحب ليلة عيد الميلاد وتريدها أن تكون مثالية، لكن علي أن أخلق هذا الكمال لأنها تصر على المجيء إلي كل عام... وإذا كان لها طريقتها الخاصة المكلفة فسوف أدفع الفاتورة بنفسي، لكن بدلًا من ذلك، أتقاضى منها نصف تكلفة ذلك بالضبط."



وتابعت: "يبدأ الأمر في تشرين الثاني عندما ترسل لي روابط لمقبلات تعجبها، مما يشير بوضوح إلى ما تريده لغداء عيد الميلاد هذا العام، وسئمت من طرق ميل المتعجرفة... لقد افترضت بالفعل أننا نستضيفها مع عائلتها في عيد الميلاد، وهو أمر مثير للجنون - سيكون من الجميل أن أشعر أن لدي خيارًا".



وأضافت: "إنها أول من اعترف بأنها طاهية سيئة وأن شقتها في لندن صغيرة جدًا بحيث لا يمكننا جميعًا أن نكون هناك... أنا أعيش بالقرب من والدينا، الذين استضافونا سابقًا، ولا أريد القيام بالرحلة إلى لندن على أي حال. لذا، إذا كنا جميعًا سنلتزم بالتقاليد وننفقها معًا، فيجب علي أن أقوم بذلك."

قدمت أنيليز كولويل، 52 عامًا، بهدوء لأختها ميل فالوفيلد، 50 عامًا، فاتورة غداء عيد الميلاد في أعياد الميلاد العشر الفائتة.ومن المضحك أن أنيليس، التي تعيش بالقرب من شيربورن في دورست مع زوجها وابنتيها البالغتين 20 و16 عامًا، تتحمل تكاليف بقية أفراد الأسرة - إلا أختها وصهرها وابني أختها، 17 و13 عامًا.والآن تشارك أنيليز قصتها، وتقسم أنها لا تزال تحب أختها، وفق ما نقل موقع ذا صن وتقول: "أختي جميلة بشكل عام، لكنها مزعجة جدًا عندما يتعلق الأمر بعيد الميلاد - فهي تتحول إلى وحش.""إنها تحب ليلة عيد الميلاد وتريدها أن تكون مثالية، لكن علي أن أخلق هذا الكمال لأنها تصر على المجيء إلي كل عام... وإذا كان لها طريقتها الخاصة المكلفة فسوف أدفع الفاتورة بنفسي، لكن بدلًا من ذلك، أتقاضى منها نصف تكلفة ذلك بالضبط."وتابعت: "يبدأ الأمر في تشرين الثاني عندما ترسل لي روابط لمقبلات تعجبها، مما يشير بوضوح إلى ما تريده لغداء عيد الميلاد هذا العام، وسئمت من طرق ميل المتعجرفة... لقد افترضت بالفعل أننا نستضيفها مع عائلتها في عيد الميلاد، وهو أمر مثير للجنون - سيكون من الجميل أن أشعر أن لدي خيارًا".وأضافت: "إنها أول من اعترف بأنها طاهية سيئة وأن شقتها في لندن صغيرة جدًا بحيث لا يمكننا جميعًا أن نكون هناك... أنا أعيش بالقرب من والدينا، الذين استضافونا سابقًا، ولا أريد القيام بالرحلة إلى لندن على أي حال. لذا، إذا كنا جميعًا سنلتزم بالتقاليد وننفقها معًا، فيجب علي أن أقوم بذلك."