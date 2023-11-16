ترك في حافلة المدرسة وسط الحرّ الشديد... طفل يلقي مصرعه بطريقة مأساوية!

ترك في حافلة المدرسة وسط الحرّ الشديد... طفل يلقي مصرعه بطريقة مأساوية!



توفي طفل يبلغ من العمر عامين بعد أن ترك على متن حافلة مدرسية في درجات حرارة شديدة بعد أن نسي السائق إنزاله في مركز الرعاية الخاص به في البرازيل يوم الثلاثاء.



وفي التفاصيل، نسي السائق وزوجته إنزال الطفل في مركز الرعاية، حيث بقي في الحافلة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 3.30 بعد الظهر.



وعندما عاد السائق فلافيو روبسون وزوجته لوسيانا كويلو إلى الحافلة، وجدا الطفل فاقدًا للوعي، فسارعا به إلى مستشفى حيث أُعلن عن وفاته.



وتم القبض على روبسون وكويلهو بتهمة القتل العمد، ليتم منحهما إطلاق سراح موقت بينما ينتظران استكمال الإجراءات القانونية، بعد مثولهما أمام القاضي يوم الأربعاء.