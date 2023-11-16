الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هوسها بفنانها المفضل أوقعها في ورطة كبيرة... إبتزاز وتهديد وهذه قصتها!
منوعات
2023-11-16 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هوسها بفنانها المفضل أوقعها في ورطة كبيرة... إبتزاز وتهديد وهذه قصتها!
هوسها بفنانها المفضل أوقعها في ورطة كبيرة... إبتزاز وتهديد وهذه قصتها!
روت أم لطفلين كيف انقلبت حياتها رأسًا على عقب بعد أن خدعها لويس كابالدي المزيف، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وكشفت المعجبة الرائعة كيري ماثيوز، 55 عامًا، كيف نشرت تعليقًا واحدًا على صفحة إنستغرام الخاصة بالمغني الاسكتلندي لتخبره عن مدى إعجابها بأغنيته الجديدة - وهو أول تعليق لها على إنستغرام، وعلى الفور تقريبًا أوقع بها المحتالون.
لقد أقنعوها بأنها كانت تتحدث إلى لويس الحقيقي باستخدام صور مزيفة ومكالمة فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي - وطلبوا منها المال مقابل الرحلات الجوية، لمساعدته على الخروج من عقده القياسي المسيطر - وحتى لمساعدة ابنة أحد الأصدقاء المريضة.
كما حاولوا ابتزازها بما يصل إلى 30 ألف دولار وهددوها بنشر صور حميمة خدعها "لويس" المزيف لإرسالها.
وكان المحتالون قاسيين للغاية، حيث انتهى الأمر بكيري، من فيكتوريا، أستراليا، إلى تشخيص إصابتها باضطراب في الصحة العقلية يسمى الهوس المفرط، حيث كافحت للتمييز بين الحقيقة والخيال.
وقررت Brave Kerry أن تروي قصتها في محاولة لمنع الآخرين من الوقوع ضحية للمحتالين.
آخر الأخبار
منوعات
بفنانها
المفضل
أوقعها
كبيرة...
إبتزاز
وتهديد
قصتها!
التالي
رغم عدم تلبية مطالبهم... مئات آلاف عمال مصانع النسيج في بنغلادش يستأنفون العمل!
انزلقت على المسار في وضع عدواني... أفعى كوبرا ضخمة تقتحم ملعب غولف! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-11
"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
منوعات
2023-10-11
"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
0
منوعات
2023-11-13
عانت من حالة خلقية نادرة... ابنة العامين تصارع بشجاعة من أجل الحياة وهذه قصتها!
منوعات
2023-11-13
عانت من حالة خلقية نادرة... ابنة العامين تصارع بشجاعة من أجل الحياة وهذه قصتها!
0
منوعات
2023-11-10
عثر على رسالة في زجاجة في البحر... رُميت في الماء عام 1997 وهذه قصتها!
منوعات
2023-11-10
عثر على رسالة في زجاجة في البحر... رُميت في الماء عام 1997 وهذه قصتها!
0
منوعات
2023-11-08
قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-08
قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:19
تحذيرات شديدة بعدم الاقتراب من جيفة حوت قذفتها المياه على الشاطئ... قد تنفجر؟! (فيديو)
منوعات
11:19
تحذيرات شديدة بعدم الاقتراب من جيفة حوت قذفتها المياه على الشاطئ... قد تنفجر؟! (فيديو)
0
منوعات
09:54
"وُلدت من دون ذراعين وألقتني أمي في دار للأيتام"... قصة مؤثرة جداً لشابة حاربت ظروفها وانتصرت عليها! (فيديو)
منوعات
09:54
"وُلدت من دون ذراعين وألقتني أمي في دار للأيتام"... قصة مؤثرة جداً لشابة حاربت ظروفها وانتصرت عليها! (فيديو)
0
منوعات
09:34
ترك في حافلة المدرسة وسط الحرّ الشديد... طفل يلقي مصرعه بطريقة مأساوية!
منوعات
09:34
ترك في حافلة المدرسة وسط الحرّ الشديد... طفل يلقي مصرعه بطريقة مأساوية!
0
منوعات
09:25
"في العيد تتحول إلى وحش"... تستضيف شقيقتها وعائلتها على غداء الميلاد كل سنة وتجبرها على دفع نصف ثمن المشتريات!
منوعات
09:25
"في العيد تتحول إلى وحش"... تستضيف شقيقتها وعائلتها على غداء الميلاد كل سنة وتجبرها على دفع نصف ثمن المشتريات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
0
فنّ
04:07
ظهرت ببدلة رجاليّة برفقة كايت موس.. ستيفاني عطالله تصدم الجمهور بإطلالتها الذكوريّة (صور)
فنّ
04:07
ظهرت ببدلة رجاليّة برفقة كايت موس.. ستيفاني عطالله تصدم الجمهور بإطلالتها الذكوريّة (صور)
0
موضة وجمال
2023-08-15
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
2023-08-15
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
0
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية 16-11-2023
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية 16-11-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:04
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:04
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
0
أخبار دولية
06:50
مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة
أخبار دولية
06:50
مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة
0
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
0
أخبار دولية
04:27
إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس
أخبار دولية
04:27
إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس
0
أخبار دولية
02:10
شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف
أخبار دولية
02:10
شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف
0
أخبار دولية
00:48
بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن
أخبار دولية
00:48
بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن
0
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
3
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
4
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
5
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
6
أخبار لبنان
06:42
الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل
أخبار لبنان
06:42
الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل
7
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
8
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More