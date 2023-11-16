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تحذيرات شديدة بعدم الاقتراب من جيفة حوت قذفتها المياه على الشاطئ... قد تنفجر؟! (فيديو)
منوعات
2023-11-16 | 11:19
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تحذيرات شديدة بعدم الاقتراب من جيفة حوت قذفتها المياه على الشاطئ... قد تنفجر؟! (فيديو)
تحذيرات شديدة بعدم الاقتراب من جيفة حوت قذفتها المياه على الشاطئ... قد ينفجر؟! (فيديو)
طُلب من سكان الكورنيش المحليين الابتعاد عن الحوت الميت الذي يبلغ طوله 54 قدمًا والذي جرفته الأمواج في ظروف غامضة إلى الشاطئ وسط مخاوف من أن دم الثدييات قد يكون سامًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعثر أحد راكبي الأمواج على الحيوان الثديي الذي يعيش في المياه ميتا على شاطئ فيسترال في نيوكواي يوم الأربعاء وتم تحديده على أنه حوت زعنفي نادر - وهو ثاني أكبر الأنواع في العالم.
وتم العثور على المخلوق العملاق ممتدًا على الرمال والدماء حول فمه وبطنه وزعنفته. ليس من الواضح سبب وفاته أو النزيف، على الرغم من ظهور علامات خدوش عدة حول وجهه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه الخبراء تشريحًا للجثة، حيث تقرر وكالات الحياة البرية ما إذا كانت ستسمح للحوت بالعودة بشكل طبيعي إلى المحيط أو ما إذا كان يجب إزالته.
وقد تم تحذير السكان المحليين بالابتعاد لأن دم الحيوان قد يكون سامًا وكانت هناك مخاوف قبل تشريح الجثة من أن الحيوان قد ينفجر.
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