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كان يعاني من نوبة ليلية فأيقظته وحصل ما لم يكن متوقعاً... علاقة جمعت ممرضة ومريض بوحدة الصحة العقلية والنهاية مأساوية!

كان يعاني من نوبة ليلية فأيقظته وحصل ما لم يكن متوقعاً... علاقة جمعت ممرضة ومريض بوحدة الصحة العقلية والنهاية مأساوية!







وأجرت جيل ماكلارين لقاءات سرية مع الرجل الذي عرفته من العيادة الآمنة في غلاسكو حيث كانت تعمل، وفق ما نقل موقع



وقامت الأم البالغة من العمر 37 عامًا لطفلين، باصطحابه إلى منزلها تحت ستار رحلة تسوق مصحوبة بعيد الميلاد.



واعترفت ماكلارين بأنها مذنبة في محكمة غلاسكو شريف بتهمة ممارسة نشاط جنسي مع الضحية أو توجيهها إليه أثناء عملها في مستشفى كان يعالج فيه شخص مختل عقليًا.



وامتدت الجريمة بين تموز 2018 وأيلول 2019.



وقبل المدعون الإقرارات بالبراءة في مزاعم مماثلة بأنها متورطة مع مريضين آخرين.



وحُكم على ماكلارين، من غرينوك، بالأمس بالسجن 180 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، ووضعها تحت المراقبة لمدة 18 شهرًا ووضعها تحت المراقبة لمدة خمسة أشهر، وإبقائها في الداخل بين الساعة 9 مساءً و6 صباحًا من الأحد إلى الجمعة.



كما تم إدراجها في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 18 شهرًا.



وقال الشريف جيرارد كونسيدين: "ليس هناك شك في أن هذا كان انتهاكًا جسيمًا للثقة... يحمي القانون الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية... وكان هذا السلوك خاطئا.... لقد استخدمت اسمًا مزيفًا للاتصال به، وهي ميزة مشددة، كما كان الحال مع الموقع والوقت المعنيين".



واستمعت المحكمة في وقت سابق كيف تحدثت الممرضة والرجل عن حبهما المشترك للياقة البدنية ثم بدأا في مغازلة بعضهما البعض. وقالت المالية لورين دونيلي: "لقد بدأوا بالتقبيل في الخزانة".



واتفق الثنائي على أنه إذا أرادت مكلارين التحدث معه خارج العيادة، فعليها استخدام اسم مستعار.



وأيقظت الممرضة الرجل ذات مساء أثناء نوبة ليلية حيث أضاءت شعلة في وجهه.



ثم قامت بعمل جنسي في غرفة نومه.



واستمعت المحكمة إلى أن الزوجين ذهبا في نزهة حتى يتمكنا على ما يبدو من شراء هدايا عيد الميلاد.



وبدلاً من ذلك انتهى بهما الأمر في منزلها حيث حدث اتصال جنسي.



وتركت ماكلارين منصبها الدائم في الوحدة في آب 2019. لكنها استمرت في العمل في مناوبات، وخلال إحداها، حدث جدال بعد أن أنهت ماكلارين العلاقة.



وتلقت ممرضة في الوحدة في وقت لاحق مكالمة هاتفية تسأل عن الرجل وتعرفت على صوت ماكلارين.



وتدهورت الصحة العقلية للرجل بعد أن علم أن الموظفين كانوا على علم بالعلاقة.



وأخبر محاميه لاحقًا بما كان يحدث وتم القبض على ماكلارين.

تجنبت ممرضة في وحدة الصحة العقلية، التي أقامت علاقة جنسية مع مريض، السجن.وأجرت جيل ماكلارين لقاءات سرية مع الرجل الذي عرفته من العيادة الآمنة في غلاسكو حيث كانت تعمل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقامت الأم البالغة من العمر 37 عامًا لطفلين، باصطحابه إلى منزلها تحت ستار رحلة تسوق مصحوبة بعيد الميلاد.واعترفت ماكلارين بأنها مذنبة في محكمة غلاسكو شريف بتهمة ممارسة نشاط جنسي مع الضحية أو توجيهها إليه أثناء عملها في مستشفى كان يعالج فيه شخص مختل عقليًا.وامتدت الجريمة بين تموز 2018 وأيلول 2019.وقبل المدعون الإقرارات بالبراءة في مزاعم مماثلة بأنها متورطة مع مريضين آخرين.وحُكم على ماكلارين، من غرينوك، بالأمس بالسجن 180 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، ووضعها تحت المراقبة لمدة 18 شهرًا ووضعها تحت المراقبة لمدة خمسة أشهر، وإبقائها في الداخل بين الساعة 9 مساءً و6 صباحًا من الأحد إلى الجمعة.كما تم إدراجها في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 18 شهرًا.وقال الشريف جيرارد كونسيدين: "ليس هناك شك في أن هذا كان انتهاكًا جسيمًا للثقة... يحمي القانون الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية... وكان هذا السلوك خاطئا.... لقد استخدمت اسمًا مزيفًا للاتصال به، وهي ميزة مشددة، كما كان الحال مع الموقع والوقت المعنيين".واستمعت المحكمة في وقت سابق كيف تحدثت الممرضة والرجل عن حبهما المشترك للياقة البدنية ثم بدأا في مغازلة بعضهما البعض. وقالت المالية لورين دونيلي: "لقد بدأوا بالتقبيل في الخزانة".واتفق الثنائي على أنه إذا أرادت مكلارين التحدث معه خارج العيادة، فعليها استخدام اسم مستعار.وأيقظت الممرضة الرجل ذات مساء أثناء نوبة ليلية حيث أضاءت شعلة في وجهه.ثم قامت بعمل جنسي في غرفة نومه.واستمعت المحكمة إلى أن الزوجين ذهبا في نزهة حتى يتمكنا على ما يبدو من شراء هدايا عيد الميلاد.وبدلاً من ذلك انتهى بهما الأمر في منزلها حيث حدث اتصال جنسي.وتركت ماكلارين منصبها الدائم في الوحدة في آب 2019. لكنها استمرت في العمل في مناوبات، وخلال إحداها، حدث جدال بعد أن أنهت ماكلارين العلاقة.وتلقت ممرضة في الوحدة في وقت لاحق مكالمة هاتفية تسأل عن الرجل وتعرفت على صوت ماكلارين.وتدهورت الصحة العقلية للرجل بعد أن علم أن الموظفين كانوا على علم بالعلاقة.وأخبر محاميه لاحقًا بما كان يحدث وتم القبض على ماكلارين.