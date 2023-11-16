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تحول من فريسة الى مفترس... هكذا تمكن أسد البحر من اصطياد سمكة قرش! (فيديو)

تحول من فريسة الى مفترس... هكذا تمكن أسد البحر من اصطياد سمكة قرش! (فيديو)







ويظهر المقطع القصير أسد البحر وهو يقذف سمكة القرش الأصغر من الماء ويمزق جزءا من فكها قبل أن يبتلعه.



وقال أحد ممثلي منظمة محلية غير ربحية للحفاظ على الثدييات البحرية، مركز رعاية الثدييات البحرية، لموقع DailyMail.com: " بالتأكيد أود أن أقول إنه من المثير للاهتمام رؤية أسد البحر مع سمكة قرش زرقاء بهذا الحجم. من المثير للاهتمام دائمًا رؤية أسد البحر يأكل شيئًا أكبر من حجم القضمة".



ومن الشائع رؤية أسد البحر الساحلي في كاليفورنيا وهو يأكل الأسماك الصغيرة، مثل السردين، وفقًا لعلماء البحار، على الرغم من أن القتال العنيف بين أسود البحر وأسماك القرش ليس أمرًا غير معتاد.

التقطت ممرضة متقاعدة اللحظة التي قام فيها أسد بحر كبير بتمزيق حلق سمكة قرش زرقاء في خليج مونتيري بكاليفورنيا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ويظهر المقطع القصير أسد البحر وهو يقذف سمكة القرش الأصغر من الماء ويمزق جزءا من فكها قبل أن يبتلعه.وقال أحد ممثلي منظمة محلية غير ربحية للحفاظ على الثدييات البحرية، مركز رعاية الثدييات البحرية، لموقع DailyMail.com: " بالتأكيد أود أن أقول إنه من المثير للاهتمام رؤية أسد البحر مع سمكة قرش زرقاء بهذا الحجم. من المثير للاهتمام دائمًا رؤية أسد البحر يأكل شيئًا أكبر من حجم القضمة".ومن الشائع رؤية أسد البحر الساحلي في كاليفورنيا وهو يأكل الأسماك الصغيرة، مثل السردين، وفقًا لعلماء البحار، على الرغم من أن القتال العنيف بين أسود البحر وأسماك القرش ليس أمرًا غير معتاد.