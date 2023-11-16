2min

تشاجر مع حبيبته بسبب فتات الخبز في السرير وقتلها... أطلق سراحه بعد سنة من سجنه والسبب صادم!

تشاجر مع حبيبته بسبب فتات الخبز في السرير وقتلها... أطلق سراحه بعد سنة من سجنه والسبب صادم!







وفي التفاصيل، قام ديميتري فريكانو، 35 عامًا، من بييلا بإيطاليا، بذبح إريكا بريتي البالغة من العمر 25 عامًا بوحشية بينما كان الزوجان يقضيان إجازتهما في سردينيا في عام 2017، وطعن المرأة 57 مرة بعد أن وبخته لأنه ترك الكثير من الفتات في سرير غرفتهما بالفندق، وفق ما نقل موقع



وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة القتل العمدعام 2019، ولكن بسبب التأخير الناجم عن فيروس كورونا، لم يبدأ قضاء فترة ولايته حتى نيسان 2022.



وخلال العام الفائت، ارتفع وزن السجين إلى أكثر من 440 رطلاً، مما دفع محكمة المراقبة في تورينو إلى إطلاق سراح فريكانو من السجن لأسباب طبية.



وقضت المحكمة الأسبوع الفائت بأن المدان البدين لم يعد بإمكانه البقاء خلف القضبان لأنه "غير متوافق مع نظام السجن" بسبب ثقله الذي يجعل من الصعب عليه التنقل دون كرسي متحرك أو عكازات، وهو أيضًا مدخن شره.



وقال القضاة إن حبس فريكانو يعرض حياته للخطر أيضًا لأن مسؤولي السجن غير قادرين على توفير النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية الذي يحتاجه للتخلص من الوزن الزائد.



وسيقضي فريكانو بقية عقوبته رهن الإقامة الجبرية في منزل والديه بالقرب من ميلانو، حيث يمكنه الحصول على نظام غذائي صحي.



وأثارت هذه الخطوة غضب عائلة الضحية، التي انتقدت قرار إطلاق سراح فريكانو ووصفته بأنه "مخز".

تم إطلاق سراح رجل إيطالي يبلغ وزنه 440 رطلاً أدين بطعن صديقته بوحشية حتى الموت أثناء مشاجرة حول فتات الخبز في السرير، بعد أن قضى عامًا واحدًا فقط بسبب حكم المحكمة بأن النظام الغذائي عالي السعرات الحرارية الذي يتم تقديمه له في المنشأة يمكن أن يقتله.وفي التفاصيل، قام ديميتري فريكانو، 35 عامًا، من بييلا بإيطاليا، بذبح إريكا بريتي البالغة من العمر 25 عامًا بوحشية بينما كان الزوجان يقضيان إجازتهما في سردينيا في عام 2017، وطعن المرأة 57 مرة بعد أن وبخته لأنه ترك الكثير من الفتات في سرير غرفتهما بالفندق، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة القتل العمدعام 2019، ولكن بسبب التأخير الناجم عن فيروس كورونا، لم يبدأ قضاء فترة ولايته حتى نيسان 2022.وخلال العام الفائت، ارتفع وزن السجين إلى أكثر من 440 رطلاً، مما دفع محكمة المراقبة في تورينو إلى إطلاق سراح فريكانو من السجن لأسباب طبية.وقضت المحكمة الأسبوع الفائت بأن المدان البدين لم يعد بإمكانه البقاء خلف القضبان لأنه "غير متوافق مع نظام السجن" بسبب ثقله الذي يجعل من الصعب عليه التنقل دون كرسي متحرك أو عكازات، وهو أيضًا مدخن شره.وقال القضاة إن حبس فريكانو يعرض حياته للخطر أيضًا لأن مسؤولي السجن غير قادرين على توفير النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية الذي يحتاجه للتخلص من الوزن الزائد.وسيقضي فريكانو بقية عقوبته رهن الإقامة الجبرية في منزل والديه بالقرب من ميلانو، حيث يمكنه الحصول على نظام غذائي صحي.وأثارت هذه الخطوة غضب عائلة الضحية، التي انتقدت قرار إطلاق سراح فريكانو ووصفته بأنه "مخز".