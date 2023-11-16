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سمعت ضجة في المطبخ فدخلت مسرعة وأطلقت النار... هوية المصاب صادمة!
منوعات
2023-11-16 | 15:10
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سمعت ضجة في المطبخ فدخلت مسرعة وأطلقت النار... هوية المصاب صادمة!
سمعت ضجة في المطبخ فدخلت مسرعة وأطلقت النار... هوية المصاب صادمة!
نُقل صبي إلى المستشفى بعد أن أطلقت والدته النار عليه عن طريق الخطأ في ساقه لأنها اعتقدت أنه دخيل، وفقًا لقسم شرطة بيمبروك باينز في بيمبروك باينز بولاية فلوريدا.
وقالت الشرطة في بيان إن الشرطة استجابت يوم الأحد حوالي الساعة 1:43 صباحًا، لنداء إطلاق نار داخل منزل بالقرب من شارع نورثويست 134 وشارع نورثويست 9.
وبمجرد وصول السلطات، عثرت على الأم والابن المجهولين بالداخل.
وقالت إدارة شرطة بيمبروك باينز في بيان: "لقد نامت على أريكة غرفة المعيشة بينما كان ابنها ينام في الطابق العلوي في غرفته في وقت سابق من المساء". وأضافت الإدارة أن الاثنين هما الوحيدان اللذان يعيشان في منزلهما، وفق ما نقل موقع
PEOPLE.
وقالت الشرطة إن الأم استيقظت من النوم بسبب ضجيج في مطبخها أثناء نومها على أريكة غرفة المعيشة. وجاء في بيان الشرطة أن المرأة كانت تخشى أن يكون متسللاً، لذلك "أخرجت سلاحاً نارياً كانت تخفيه في حقيبتها بجانبها في غرفة المعيشة".
ثم ذهبت إلى مصدر الضجيج، وكان ابنها في المطبخ في نفس الوقت. وقالت الشرطة إن الاثنين "أذهلهما وجود بعضهما البعض".
وقالت الشرطة: "أطلقت الأم النار عن طريق الخطأ مرتين من بندقيتها، فأصابت الأرض مرة واحدة وأصابت ابنها في ساقه عن غير قصد".
وعقب الحادث، تم نقل الصبي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من إصابات لا تهدد حياته.
وتحقق الشرطة في الحادث، لكنها قالت إنه "لا يبدو أن هناك أي نية إجرامية" في القضية في الوقت الحالي. كما تم الاتصال بقسم الأطفال والأسرة للتحقيق.
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