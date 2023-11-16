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توجه إلى مركز الشرطة وأعلنها: "لقد قتلت زوجتي"... هل فعلا ارتكب الجريمة؟!
منوعات
2023-11-16 | 15:20
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توجه إلى مركز الشرطة وأعلنها: "لقد قتلت زوجتي"... هل فعلا ارتكب الجريمة؟!
توجه إلى مركز الشرطة وأعلنها: "لقد قتلت زوجتي"... هل فعلا ارتكب الجريمة؟!
دخل رجل من ولاية أوريغون إلى مركز شرطة مدينة أوريغون بعد ظهر يوم الاثنين واعترف بإطلاق النار على زوجته مما أدى إلى مقتلها.
وقالت إدارة شرطة مدينة أوريغون، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، إنه تم القبض على أنتوني ويسيل، 41 عامًا، ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية فيما يتعلق بوفاة زوجته آنا فيسيل، البالغة من العمر 37 عامًا.
وفقًا للشرطة، يُزعم أن أنتوني أخبر الضباط أن القتل وقع داخل منزل العائلة في مدينة أوريغون، وفق ما نقل موقع
PEOPLE.
وقالت الشرطة إن الضباط هرعوا بعد ذلك إلى المنزل، حيث عثروا على آنا ميتة. ولم يكن هناك أحد آخر داخل المنزل.
وبحسب قناة KPTV، أكد ممثلو الادعاء في المحكمة أن آنا توفيت متأثرة بجراحها بطلق ناري في الرأس.
ولم تشارك الشرطة الدافع المحتمل للعنف.
وقالت الشرطة إن أنتوني محتجز حاليًا في سجن مقاطعة كلاكاماس. ليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسًا أو قام بتعيين محامٍ.
ووفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها قناة KATU-TV، فإن الزوجين كانا متزوجين لمدة 18 عامًا.
تشير حملة GoFundMe التي أطلقها أحباء آنا إلى أنها تركت وراءها أطفالًا سيقيمون مع أفراد الأسرة خلال هذا الوقت.
تقول صفحة جمع التبرعات: "لقد كانت محبوبة ومعتزة جدًا من قبل عائلتها وأصدقائها وزملائها في العمل والمجتمع".
وقالت الشرطة إن التحقيق مستمر.
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الجريمة؟!
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