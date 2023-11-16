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قتلت صديقتها بطريقة مستفزة ثم ادعت أنها انتحرت... إليكم تفاصيل الجريمة ودوافعها "الجشعة"!

منوعات
2023-11-16 | 15:32
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قتلت صديقتها بطريقة مستفزة ثم ادعت أنها انتحرت... إليكم تفاصيل الجريمة ودوافعها &quot;الجشعة&quot;!
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قتلت صديقتها بطريقة مستفزة ثم ادعت أنها انتحرت... إليكم تفاصيل الجريمة ودوافعها "الجشعة"!

وضعت قطرات العين لصديقتها في مشروبها لتقتلها ثم ادعت أنها انتحرت... إليكم تفاصيل الجريمة ودوافعها "الجشعة"!

تواجه امرأة من ولاية ويسكونسن حكم مدى الحياة خلف القضبان بعد أن أدانتها هيئة محلفين بتسميم مياه صديقتها بقطرات العين وسرقة ما يقرب من 300 ألف دولار منها في عام 2018.

وأدانت هيئة محلفين مقاطعة واوكيشا جيسي كورشيفسكي، 39 عامًا، بارتكاب جريمة قتل عمد من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جناية سرقة يوم الثلاثاء، وفقًا لصحيفة ميلووكي جورنال سينتينل.

وعثرت الشرطة على لين هيرنان، وهي امرأة في الستينيات من عمرها، ميتة في كرسيها وسط "كمية كبيرة من الأدوية المطحونة على صدرها وطبق على يسارها مباشرة مع كمية كبيرة مما يبدو أنه دواء مطحون لا يزال على سريرها، وفقًا لشكوى جنائية حصل عليها موقع PEOPLE سابقًا.

وأكملت الشرطة أولاً فحصًا صحيًا بعد مكالمة 911 من كورشيفسكي تصف صديقتها بأنها "فاقدة للوعي ولا تتنفس" في 3 تشرين الأول 2018.

واشتبهت الشرطة في البداية في أن هيرنان توفيت بسبب جرعة زائدة، ولكن بعد ثلاثة أشهر، قرر الفاحص الطبي في مقاطعة واوكيشا أنها ماتت بسبب جرعة مميتة من رباعي هيدروزولين، المكون الرئيسي في قطرات العين، وفقًا للشكوى.

وقامت كورشيفيسكي، التي ألقي القبض عليها في صيف عام 2019، بتحويل قصتها إلى الشرطة مرات عدة، حسبما زعمت سلطات إنفاذ القانون في الشكوى.

وقال كورشيفسكي إن هيرنان "كانت معروفة باستخدام قطرات العين وأنها اشترتها بكميات كبيرة وستكون هناك زجاجات وصناديق من قطرات العين في كل أنحاء المنزل"، وفقًا للشكوى الجنائية.

كما أشارت إلى أن "هيرنان "قامت بالانتحار باستخدام الحبوب المطحونة لأن كورشيفسكي أكدت أنها فعلت ذلك"، كما زعم المحقق في الشكوى.

ثم أخبرت الشرطة أنها شاهدت هيرنان تصنع لنفسها كوكتيلًا من الفودكا والفيسين قبل يوم واحد فقط من وفاتها، وأن المرأة في الستينيات من عمرها "كانت تحاول قتل نفسها" بالكوكتيل و"تجرب جرعات مختلفة في الماء، الزجاجات أو الفودكا" لمعرفة الجرعة المميتة، بحسب الشكوى.

وبعد ذلك، تغيرت قصة كورشيفسكي مرة أخرى، وفقًا للمحققين الذين زعموا في الشكوى أن المرأة قالت إنها في الواقع أعطت هيرنان زجاجة ماء تحتوي على ست زجاجات من مادة فيزين بناءً على طلب المرأة، وفقًا للشكوى. زعمت كورشيفسكي أيضًا أنها أعطت صديقتها المشروب المميت فقط بعد أن تجادلت لمدة ساعة حول مدى عدم رغبتها في القيام بذلك.



وكشفت التحقيقات المستمرة التي تجريها سلطات إنفاذ القانون في الشؤون المالية لكورزيوسكي، وفقًا للشكوى، أيضًا أنها حولت أكثر من 100 ألف دولار من مدخرات هيرنان إلى حسابها الخاص وأن إنفاقها ارتفع مع اقترابها من المرأة الأكبر سناً.

وقال نائب المدعي العام لمقاطعة واوكيشا، آبي نيكولي، بعد صدور الحكم: "لقد خانت المدعى عليها لين بدافع الجشع... هذه القضية سلطت الضوء على الضعف المالي للضحية وما سيفعله الشخص للحصول على ما يريد."

ولم يدل محامو كورشيفسكي ببيان للصحفيين بعد صدور الحكم، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ومن المقرر صدور الحكم على كورشيفسكي في 7 كانون الأول، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، والإدانة بالقتل تحمل عقوبة إلزامية مدى الحياة.
 

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