كان يعد العشاء عندما صُدم بشكل جزرة... تشبة شخصية كرتونية شهيرة! (صورة)

أصيب رجل أوكراني بالذهول عندما اكتشف جزرة تشبه بشكل مذهل هومر سيمبسون.

وفي الشهر الفائت، أصيبت امرأة بالصدمة عندما صادفت شجرة مغطاة بالطحالب وعليها وجه هومير.وكان رومانزو زولانزو، من أوكرانيا، يقوم بإعداد الخضار لتناول العشاء عندما لاحظ الوجه المألوف على جزرته.وتمتلك الخضار البرتقالية العيون والأنف والقصبة التي يمكن التعرف عليها على الفور من الرسوم المتحركة الشهيرة.