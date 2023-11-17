إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل

أدين الكندي نتانيال فيلتمان الخميس بتهمة القتل بعدما صدم عمدا بشاحنة صغيرة عائلة مسلمة في حزيران 2021 قرب تورنتو.وبعد محاكمة استمرت عشرة أسابيع، أدين الرجل البالغ 22 عاما ويقدم على أنه من أتباع تيار تفوق البيض، بارتكاب أربع جرائم قتل في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة بشأن إحدى أكثر الهجمات حصدا للأرواح تستهدف مسلمين في كندا.واتهم الرجل بتعمد صدم خمسة أفراد من عائلة أفضل في مدينة لندن في ولاية أونتاريو ما أدى إلى مقتل الأب والأم والابنة البالغة 15 عاما والجدة.ولم ينج من الحادث سوى الابن البالغ تسعة أعوام وقد أصيب بجروح بالغة.وقد دفع المتهم ببراءته في بداية المحاكمة في أيلول ونفى محاميه أن يكون موكله قام بفعلته عن سابق تصور وإصرار، مشددا على أن المتهم يعاني من اضطرابات عقلية وقد استهلك مخدرات تدفع إلى الهلوسة.وأوضح المدعي العام خلال مرافعاته أن فيلتمان أراد قتل مسلمين لنشر الخوف في صفوف الجالية في كندا.وأشار إلى أن فيلتمان صاغ "مانيفستو إرهابي" عثر عليه في حاسوبه يدافع فيه عن القومية البيضاء ويصف فيه كرهه للمسلمين.وقال المدعي العام فرايزر بال في ختام هذه المحاكمة "كان لنتانيال فيلتمان رسالة للمسلمين، هذه الرسالة قوية وعنيفة ومرعبة ومفادها: غادروا هذا البلد وإلا قد يأتي دوركم أنتم وأقاربكم".وهذه الحادثة من أكثر الهجمات حصدا للأرواح التي تستهدف مسلمين في كندا بعد إطلاق النار في مسجد كيبيك الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص العام 2017. ولم توجه إلى منفذ هذا الهجوم وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، تهمة ارتكاب عمل إرهابي.