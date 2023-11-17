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أقنعتها بأن ابنها "مسكون بالشر"... قيدت طفلها البالغ 4 سنوات ووضعته في كيس وسلمته لها: قصة مرعبة وهذه تفاصيلها!

منوعات
2023-11-17 | 09:35
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أقنعتها بأن ابنها &quot;مسكون بالشر&quot;... قيدت طفلها البالغ 4 سنوات ووضعته في كيس وسلمته لها: قصة مرعبة وهذه تفاصيلها!
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أقنعتها بأن ابنها "مسكون بالشر"... قيدت طفلها البالغ 4 سنوات ووضعته في كيس وسلمته لها: قصة مرعبة وهذه تفاصيلها!

أقنعتها بأن ابنها "مسكون بالشر"... قيدت طفلها البالغ 4 سنوات ووضعته في كيس وسلمته لها: قصة مرعبة وهذه تفاصيلها!

حكم على زعيمة طائفة بالسجن مدى الحياة لقتلها طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات، معتقدة أنه "تجسيد لهتلر".

وصدر الحكم على المرأة، التي تبلغ الآن 76 عاما، بعد أن أدانتها محكمة منطقة فرانكفورت في ولاية هيسن الألمانية بارتكاب جريمة قتل بعد الحادث الذي وقع في 17 آب 1988، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت المرأة قد أقنعت والدة الطفل البالغة من العمر 62 عامًا، والتي تم تحديدها فقط باسمه الأول جان، بالاعتقاد بأن الطفل كان "مسكونًا بالشر" ويجب قتله لأنه كان "تجسيدًا لأدولف هتلر"، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وبعد قائمة من الانتهاكات، وصلت الأمور إلى ذروتها عندما قيدت الأم الطفل ووضعته في كيس من الخيش، وسلمته إلى زعيمة الطائفة، التي ألقاه في الحمام.

وليس من الواضح ما خططت لفعله به، ولكن بينما تم تركه هناك، بعد أن كان يكافح من أجل التنفس، اختنق بسبب قيئه.

واستمعت المحكمة إلى كيف تُرك الصبي في البرد، وأُجبر على الجلوس على القصرية لفترات طويلة، وتعرض للضرب أيضًا، وفي بعض الأحيان كانوا يضعون الطعام في فمه بالقوة.

وفي ذلك الوقت، افترض المحققون أن الطفل توفي بسبب "فشل عضوي" بعد أن أخرجت زعيمة الطائفة والأم جثته من الكيس وجعلتاها تبدو كما لو أنه مات أثناء نومه.

ولكن بعد إعادة فتح التحقيق في عام 2015 وحصول الشرطة على مذكرات زعيمة الطائفة، تم القبض عليها على الفور وتحديد موعد محاكمتها.

وخلال المحاكمة الأولى ضد المرأة البالغة من العمر 76 عامًا، اتُهمت والدة الصبي بالقتل المشترك بعد أن جرمت نفسها بوقوفها بجانب المرأة المسنة قائلة: "إنها مثل أخت وصديقة جيدة".

وفي المحاكمة الحالية، يعتقد القضاة أن المرأة المسنة التي أدارت الطائفة منذ أكثر من 35 عامًا تصرفت لدوافع أنانية وقاسية.

وسجلت المرأة البالغة من العمر 76 عاما دوافعها في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها شعرت "بالغضب بشكل لا يصدق" عندما واجهها الصبي الذي وصفت شخصيته بـ"الشريرة".

كما أطلقت عليه لقب "الخنزير" و"السادي"، من بين أوصاف أخرى بالغة الأهمية كشفتها في مذكراتها.

ولم يتم الكشف عن سبب إعطاء الأم للزعيم الإذن بإساءة معاملة الطفل، لكن المدعين يعتقدون أنها كانت تهدف إلى تعزيز موقعها داخل الطائفة.

وتكهنت وسائل الإعلام الألمانية بأن الاعتداء وقع في منزل السيدة المسنة، والذي كان أيضًا مقر الطائفة.

وبحسب مذكراتها، فقد كانت تخشى أن يكشف معلمو الصبي عن سلوكها المسيء، وكان هذا هو سبب تخطيطها للقتل.

وقال القاضي: "لقد شهد لك الآن عشرة قضاة أن سلوكك السادي تجاه الطفل، بالإضافة إلى رد فعلك القاسي على وفاته، يمكن تصنيفه على أنه جريمة قتل".

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