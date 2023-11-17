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قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)

منوعات
2023-11-17 | 09:54
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قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)
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قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)

قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)

ادعى زوجان أنهما تعرضا لخرق لصورتهما من قبل شبح جندي ميت أثناء تناول الطعام في أحد مطاعم لندن الكبرى.

ويقول روس تشيزمان، 35 عامًا، إنه خرج لتناول العشاء مع شريكته جورجيا رينشو سميث، 26 عامًا، من بريستول، وعائلتها لتناول عشاء عيد ميلاد في مطعم كواغلينو الذي يطارد المشاهير في سانت جيمس.

والتقط الزوجان، اللذان كانا معًا لمدة أربع سنوات، صورة أثناء احتساء الشمبانيا وتناول المحار، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي الصورة المرعبة، يبدو أن شخصية بيضاء شفافة كانت تحوم خلف الزوجين، ويعتقد روس أنه يبدو وكأنه "رجل عسكري يرتدي الزي العسكري".

Quaglino's هو مطعم شهير على طراز البراسيري يعود تاريخه إلى عام 1929 وكان مقصد المشاهير لعقود من الزمن. وكان من بين ضيوفه الجميع من الملكة إليزابيث الثانية إلى إلتون جون، وفي السنوات الأخيرة الأمير هاري.

ويدعي روس أن اللقطة مدير المطعم والعمال يشعرون بالفزع لأنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل - لكنه لا يستطيع إنكار أنه مكان مناسب نظرًا لأن المطعم الشهير غارق في التاريخ.

وأوضح روس: "لقد قمت بقلب الكاميرا الموجودة على جهاز iPhone الخاص بي إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة شخصية لي ولشريكتي."

وتابع: "لقد التقطت صورة أو صورتين لم تكن شريكتي سعيدة بها، لذا التقطت صورة أخرى، وكانت هذه هي الصورة التي عندما نظرنا إليها كشفت ما يشبه الشبح في الخلفية".

وأضاف: "أعتقد أن الشكل الشبحي يبدو وكأنه رجل عسكري سابق ذو أكتاف عريضة ويرتدي الزي الرسمي وينظر من فوق كتفي أو على كتفي شريكتي... يبدو الأمر واضحًا حيث يمكنك رؤية العمود الفقري والأضلاع، وأعتقد أنه يبدو أيضًا وكأنه يرتدي نوعًا من عصابة الرأس أو القبعة."

وتابع: "لقد عرضته على العائلة وأذهلنا جميعًا به.... اعتقدت عائلة جورجيا أنني تلاعبت بالصورة، لكنها أدركت بعد ذلك أن ذلك مستحيل بالنظر إلى الوقت الذي أمضيته بين التقاطها وعرضها - ليس لدي أي تفسير على الإطلاق لما خلفنا".

وأكد أن "عرضنا على النوادل والنادلات وسألناهم عما إذا كانوا قد شهدوا أي شيء آخر مماثل. جميع النادلات والنوادل شعروا بالفزع... حتى أنهم أخذوا هاتفي وأظهروه للمدير الذي جاء وتحدث إلينا عن مدى رعبه".

وأوضح مفتش ضمان الجودة البالغ من العمر 35 عاماً، أن العائلة كانت تجلس بجوار خزانة ذات واجهة زجاجية تحتوي على صور قديمة جداً لمؤسسي المطعم.

وعلى الرغم من عدم إيمانه بوجود الأشباح، فقد اعترف قائلاً: "لم أقم بإجراء قدر كبير من البحث حول المطعم ولكني أعلم أنه قديم جدًا وقد استضاف ضيوفًا مثل التوأم كراي والملكة، لذا فهو مكان مناسب جدًا للأشباح".

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